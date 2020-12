Končí rok plný zvratů

Rok, který přinesl mnoho nečekaného i těžkého. Atak koronaviru pro nás bude na dlouho znamenat jednu z nejtěžších etap našeho žití. Ukázal i nezměrnou obětavost všech, kteří o nemocné pečovali a pečují.

Žádnými slovy nelze dostatečně vyjádřit poděkování i úctu za jejich práci. Každý z nás prožil radosti i strasti. V nadcházejícím roce nás snad potká zlepšení současného stavu pandemie COVID-19 a pomalu se vrátíme k běžnému životu. Poneseme však v sobě už provždy poznání, jak proměnlivá a nevypočitatelná je naše existence.

Přejme si do dalších dnů především zdraví, vzájemnou úctu a co nejméně zášti a nenávisti. Je nesmírná škoda ztrácet čas, který je nám dopřán, zbytečnými spory. Hledejme to dobré ve svém okolí a nezapomínejme na pomoc potřebným. Věřme, že rok budoucí nám přinese naději, splněná přání, co nejméně strastí, problémů a zklamání. Snažme se hledat co nejvíce dobrého v sobě i svém okolí po celý rok 2021.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny