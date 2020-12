Řeč se mluví, voda teče

Jistě máte, vážení čtenáři, ještě v paměti plné titulní stránky v tisku, základní obsah zpravodajských relací i plamenná vystoupení poslanců a senátorů Parlamentu České republiky na jediné téma – otrava vody v řece Bečvě. Od září, kdy k této události došlo, uběhlo v Bečvě mnoho vody, řeči nějak ustaly a bouře ve sklenici vody utichla.

Dovolím si pro ty, kteří nežijí v našem regionu, jen malý exkurz o naší řece, který jsem si vypůjčil z Wikipedie: »Bečva je poslední větší štěrkonosná řeka, na jejímž toku není přehrada. Okolí Bečvy u Skaličky na Přerovsku je ukázka zachovalé přírody. Ta tady přirozeně meandruje, nacházejí se tu rozsáhlé štěrkové lavice a vyskytuje se zde množství vzácných živočichů. V celé České republice můžete nalézt snad jen dvě nebo tři srovnatelné lokality.«

V září unikla do řeky toxická látka – pravděpodobně kyanid, která způsobila ekologickou katastrofu. Byli jsme informováni, že rybáři vylovili přibližně 40 tun otrávených ryb. Hovořil jsem s rybářem Jaromírem Pospíšilem z Hustopečí na Přerovsku, který je zároveň předsedou místní ZO KSČM. Z jeho líčení situace běhal mráz po zádech. Několik dnů po pás ve vodě čistili Bečvu od uhynulých ryb. Byly jich tuny, a čím déle času uběhlo od jejich otravy, tím to bylo náročnější nejen fyzicky, ale i psychicky. Stále po toku připlouvaly a rozkládající se organismus je přece jen cítit.

V tu dobu se strhla smršť ve sdělovacích prostředcích a v lavicích zákonodárců. Hledal se viník, mnohdy předem předurčený, hledal se někdo, kdo půjde na pranýř za únik jedovaté látky z dodnes neznámého subjektu v okolí Valašského Meziříčí. Dokonce se v tisku objevila zpráva, že vedoucí pracovník čistírny vod situaci neunesl a sáhl si na život. Policie šetřila a stále šetří podezření na spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. V říjnu, listopadu i prosinci pak do řeky opakovaně unikl nikl a další neznámé látky. I ministr životního prostředí ze stálého tlaku musel ze zdravotních důvodů přerušit svou práci. Proč to píši? Protože ti všichni, kteří tlačili na okamžité potrestání viníka, kteří tlačili na orgány činné v trestním řízení, policií počínaje, dnes mlčí. Paní senátorka Jitka Seitlová z mého volebního obvodu dokonce po návštěvě DEZY Valašské Meziříčí hovořila o utvoření svého speciálního vyšetřovacího týmu, který bleskurychle vše objasní. Chvályhodný počin, i když jako ústavní činitelka by měla mít více důvěry k policii i státním zástupcům, v dalším kole pak k nezávislým soudům. Stejně tak utichlo volání bývalého ministra zemědělství, dnes předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky. O Pirátech, STAN, TOP 09 a ODS mohu pravděpodobně říci stejné. Alespoň žádný konkrétní výstup od nich nezazněl. Mají jiná témata – rozpočet, COVID 19, nouzový stav. Bečva už není to téma, které by je zviditelnilo. Prostě, řeč se mluví, voda teče. Dokonce na prosincovém jednání Zastupitelstva města Přerova zazněla vystoupení o této tragédii. I o tom, že jsou znepokojeni i naši jižní sousedé.

To mě donutilo k napsání těchto pár řádků. Myslím si, že není dobré tlačit na policii v době začátku vyšetřování. Vše přece potřebuje svůj čas. Ale nezdá se vám, že času uplynulo hodně, stejně jako vody v Bečvě, a nové informace nepřicházejí? Ano, znalec v této oblasti měl předložit zprávu do 20. prosince. Nestíhá, bude později. V novinách, na internetu i mluveným slovem se dovídáme, že nějací japonští vědci popsali, jak vzniká v odpadních vodách kyanid. Nejsem chemik, možná mají pravdu. Jen mě zaráží, když se volá po tolika potřebných miliardách pro naši armádu, že nebyla využita elitní protichemická jednotka české armády z Liberce, která je schopna likvidovat a jistě i vystopovat kdejakou chemickou látku kdekoliv na zeměkouli, její původ a její cestu mezi nás.

Bečva je krásná řeka a podle toho, co rybáři po úhynu vylovili, řeka čistá, ve které žije nespočet druhů ryb a dalších živočichů. Do vody byly vsazeny ryby nové, které ji opět oživí. Dobrou zprávou jsou také výsledky listopadového průzkumu biodiverzity řeky Bečvy, kdy na slovo vzatí odborníci z Agentury ochrany přírody, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, Českého rybářského svazu a Povodí Moravy nás informují, že je řeka živá, že ryby nebudou hynout z nedostatku potravy, že přežila část ryb většiny druhů. Což je předpoklad pro přirozenou reprodukci a opětovné zarybnění toku.

Řeka Bečva, která vzniká soutokem Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí, má koryto dlouhé 158,5 km (včetně Vsetínské a Rožnovské), než se spojí s Moravou u Troubek nad Bečvou. Doufejme, že uplynulo dost času na to, aby bylo vyšetřování ukončeno a abychom byli na přelomu roku seznámeni s původcem této katastrofy i s dalším postupem. Možná, že odpovědné orgány předejdou tomu, aby se nám Bečva neodvděčila stejně jako v roce 1997, kdy za sebou zanechala po povodni 46 obětí a stamilionové škody. Jak se říká – příroda je mocná čarodějka.

Josef NEKL, zastupitel Statutárního města Přerova a předseda KV KSČM Olomouc