Měl Zeman pravdu?

Nedivím se Miloši Zemanovi, že ve svém »vánočním projevu« zkritizoval nejen opoziční politiky, ale i média. Stačí si zapnout ČT a poslechnout, kolik času věnuje těm, kteří tzv. byli postiženi vládními opatřeními. Mnohem méně, anebo vůbec se nedozvídáme o tom, co se děje v místech, kde se bojuje o životy lidí, ať již jde o nemocnice, lékaře, sestry, policisty, vojáky sloužící mezi nemocnými, učitele učící »on line«, atd. atd., kteří jsou v »prvních či druhých liniích«. Jsme jimi vtahováni do všelijakých oficín, mezi restauratéry a hospodské, štamgasty, »trpící« mládež, katolické faráře apod. Je vyvolávána atmosféra odporu proti opatřením vlády umocňovaná velmi častým vystupováním poslankyně Pekarové Adamové, předsedkyně TOP 09, Fialy, Kalouska, Bartoše, Richterové, kterým se tak pomáhá, aby v příštích volbách ovládli republiku.

Pochopitelně majitelé malých obchůdků, fitnesscenter, ubytovacích zařízení, sjezdovek v horách ap., mají své problémy, mnozí jsou na pokraji krachu, dostává se jim pomoc vlády, ale ta podle nich není adekvátní, ale o ni stejně ani nejde. Jde přímo o fakt, že nesmí být zmíněná zařízení otevřena. A to, podle nich, není způsobeno pandemií, ale pouze a pouze nedomyšlenými opatřeními vlády. Tak nám to alespoň vsugerovávají média. Lidé se přece musí bavit, musí si ošetřovat pleť či vlasy v kosmetických dokonce i psích salonech, pít své pivíčko či posedávat ve vinotékách. Mají na to, alespoň podle médií a opozičních politiků, lidské právo, které je jim opatřeními bráno. Proto jsou, podle tohoto pojetí, správné postoje opozičních stran, které donutily v létě vládu k ústupkům. To, že vlastně ony ústupky nás posunuly později na první místo v růstu nemocných, nevadí, protože těch mladých a majitelů oficín se nemoc tolik netýká, týká se starých, nemocných, lidí s menší imunitou a schopností organismu se bránit. To nám také nepřímo vzkazují přes média opoziční strany, které neměly odpovědnost, jen vyvíjely tlak, až vládu donutily ke zbytečným ústupkům, které dnes musíme dráže platit. Nejen penězi, ale i životy.

Přeháním? Nikoli. Stačí jen poslouchat naši(?) veřejnoprávní Českou televizi anebo přečíst tiskoviny, které měl na mysli prezident Zeman, a srovnat, kolik času nebo článků věnují lékařům a dalším »v prvé či druhé linii« a třeba těm, kteří nemohou navštěvovat své hospody, své kosmetické salóny, či dokonce bary, kde se pije jedním brčkem jeden zcela nově namíchaný koktejl.

Milan ŠPÁS