Vše nejlepší do nového roku 2021

Chtěl bych dnes odbočit přímo od politických témat, i když to moc nejde, protože málokdo si uvědomuje, že úplně vše, co děláme, je politika.

Chtěl bych právě dnes především poděkovat. Poděkovat čtenářům za to, že mám jejich přízeň. Vždy, když napíšu komentář nebo informuji o nějaké reportáži, mi zavolají, nebo dokonce napíšou děkovný dopis, a to dává mé práci velký smysl. Nejsem neomylný, doufám, že ani přechytralý, ale snažím se předat ty nejzákladnější informace či myšlenky tak, jak je cítím já, Roman Blaško – komunista a poctivý a empatický člověk, který nikdy nepřijme tento kapitalistický systém a jeho různé třídní modifikace jako systém lidský a humánní.

Chci poděkovat manželům Blaschkeovým za jejich krásné dopisy, psané na stařičkém stroji, chci poděkovat panu Tvrzníkovi z Vysokého Mýta za to, že moje články vystřihuje a roznáší dalším čtenářům, aby měli i ostatní alternativní informace. Chci poděkovat Dáše Pavlíčkové, která čte pravidelně mé sloupky a pokaždé mi poděkuje, stejně jako Vendulka Králová z Příbrami. Také manželé Vrabcovi posílají krátkou textovou zprávu, když je rozesměji na straně 14 na humoru svými groteskními skeči mého seriálu Romeo na cestách. A takto bych mohl pokračovat, a omlouvám se těm, koho jsem nejmenoval…

Nic z toho by nebylo, kdyby nebyly samotné Haló noviny. A nebýt Jaroslava Kojzara, který mě tak de facto přinutil psát. A to tak, že jsem v tom našel smysl. Rovněž jsem rád za jeho moudré rady, když si něčím nejsem jistý. Nic z toho by nebylo, kdyby nejen na domácím oddělení, ale i ve vedení a v celé redakci nebyla tak skvělá parta lidí, která o mě má starost, když se někde v zahraničí toulám, aby se pak smáli mým dobrodružným zážitkům. Také musím poděkovat korektorům a grafikům za svatou trpělivost, kterou se mnou mají, když jsem v nějakém kalupu. Tisíceré díky celé redakci a Haló novinám.

Děkuji také těm, co mě nenávistně osočují a urážejí na diskusních fórech a pod různými články, protože když čtu, jak se za každou cenu snaží urazit buď mě jako autora, nebo někoho, kdo se mnou souhlasí, jen to ukazuje, že tomu, co píšu, buď vůbec nerozumějí, nebo ani nechtějí rozumět. Tím mě vlastně ujistí, že to, co dělám, dělám rozhodně správně.

Všem těm přeji dlouhý život a lásku. Láska je totiž základ naší existence a taky práce proti tomuto systému. Vše nejlepší, mnoho zdraví do nového roku 2021.

Roman BLAŠKO