Odešel první za Starostí starostů

V noci na 30. prosince ve věku 70 let zemřel dlouholetý starosta Rožmitálu pod Třemšínem, bývalý poslanec a krajský zastupitel Josef Vondrášek (nestraník za KSČM). Právě on byl 9. listopadu 2018 prvním »hrdinou« seriálu Haló novin Starosti starostů.

Josef Vondrášek se narodil 25. července 1950 v Příbrami. V letech 2013 až 2017 byl poslancem, v letech 2004 až 2012 zastupitelem Středočeského kraje, v čele Rožmitálu stál nepřetržitě od roku 1998. Byl jedním ze starostů podbrdských měst a obcí, kteří se aktivně zapojili do boje proti umístění americké radarové základny v Brdech.

Po maturitě na Střední průmyslové škole strojní v Příbrami v roce 1969 nastoupil jako zaměstnanec do podniku Agrostroj v Rožmitálu pod Třemšínem, kde pracoval 24 let až do roku 1993 – nejdříve jako řadový dělník, později po návratu ze základní vojenské služby jako směnový mistr, normovač, plánovač – cenař či obchodně-ekonomický náměstek. V letech 1988 až 1993 zastával post ředitele závodu. Při zaměstnání vystudoval v letech 1982 až 1986 Vysokou školu ekonomickou v Praze a získal tak titul Ing. Na začátku 90. let 20. století z Agrostroje po jeho privatizaci odešel a začal soukromě podnikat.

V komunálních volbách v roce 1994 byl zvolen jako nestraník za KSČM do zastupitelem, mandát obhájil v komunálních volbách v roce 1998, po nich se pak stal starostou.

Do vyšší politiky se dostal, když byl v krajských volbách v roce 2004 zvolen jako nestraník za KSČM do Zastupitelstva Středočeského kraje. Mandát krajského zastupitele obhájil v krajských volbách v roce 2008, kdy zároveň kandidátku KSČM vedl. Působil jako místopředseda výboru pro regionální rozvoj, člen finančního výboru, místopředseda komise pro zahraniční spolupráci a jako předseda a později místopředseda klubu zastupitelů KSČM. Byl také místopředsedou Výboru Regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval jako nestraník za KSČM ve Středočeském kraji na čtvrtém místě kandidátky a byl zvolen poslancem. Pracoval v rozpočtovém výboru.

Náš Pan Starosta

Zpráva o dalším zápisu do letošních smutných statistik zarmoutila mnoho jeho kolegů a známých. »Měj se dobře tam nahoře a děkuji za vše!« vzkázal Josef Šenfeld. »Zanechal za sebou obrovský kus práce pro společnost,« připojil se Josef Nekl. »Na Pepu budu vždy vzpomínat nejen jako na kamaráda, ale hlavně na odborníka v komunální sféře. Byl to nesmírně pracovitý a upřímný člověk. Nejednou jsme mnoho záležitostí probrali u pivečka, které měl moc rád,« připomněl Jan Klán. »Byl to příjemný, rozumný a nekonfliktní člověk, měl jsem čtyři roky vedle něj kancelář, s takovými lidmi byla vždy radost spolupracovat,« uvedl Jiří Valenta.

»Jen těžko lze uvěřit zprávě, že odešel. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat, vážil jsem si ho jako starostu, odborníka i přítele. Vždy jednal čestně a na rovinu, dovedl naslouchat a jeho rady byly neocenitelné,« zavzpomínal Josef Hála. »V noci odešel mimořádný člověk, přítel, kamarád, hrdina všedních dnů… Je mi to moc líto,« doplnil Jiří Grünbauer.

»Pro Rožmitál je to nenahraditelná ztráta,« řekl místostarosta města Pavel Bártl (ČSSD). Podle něj zatím není určen termín ani místo posledního rozloučení se starostou. Zpráva o Vondráškově úmrtí Bártla překvapila. »Měl rozjetých hromadu projektů,« uvedl a dodal, že pro něj byl Vondrášek vzorem a učitelem. »Měl ohromný smysl pro sociálno, a myslím si, že proto v Rožmitálu vyhrával volby, protože to lidi cítili,« dodal.

»V noci odešel náš Pan Starosta. Je to zpráva velmi nečekaná a ještě více bolestivá. Pan Starosta Ing. Josef Vondrášek je ten, kdo v Rožmitálu pod Třemšínem vybudoval v roce 2010 Podbrdské muzeum. Všechno ostatní o něm bude řečeno jistě i jinde a nebude toho málo. S rokem 2020 tak končí jedna významná etapa v dějinách našeho města. Pan Starosta byl vždy velkým podporovatelem Podbrdského muzea, o historii se zajímal, vždy byl oporou na akcích, jako je Swingová kavárna nebo Slavnost královny Johanky, a vždy s námi hledal dobrá řešení v každé situaci. Nevíme, co dodat, moc nás to mrzí. Za všechno Vám moc děkujeme, Pane Starosto,« je uvedeno na titulní straně webu Podbrdského muzea.

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO