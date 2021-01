Ilustrační FOTO - Pixabay

Startuje druhý Dakar v Saúdské Arábii, Češi opět chtějí uspět

Osmatřicet českých zástupců se v sobotu postaví na start 43. ročníku Rallye Dakar, která se podruhé v historii uskuteční v Saúdské Arábii. Slavná soutěž, která tradičně otevře nový motoristický rok, se uskuteční za zvýšených bezpečnostních opatření. Všichni účastníci museli již před cestou na Blízký východ absolvovat několik testů na koronavirus, v Džiddě byli následně 48 hodin v karanténě a závodní stroje si mohli převzít až po dalším negativním testu. Kontrolní testy je navíc čekají i v průběhu rallye.

"Atmosféra je tu specifická. S místními lidmi nesmíme vůbec mluvit, fungují, jako by se tu žádný závod nepořádal. Ale ono si to sedne, těšíme se na startovní rampu," řekl motocyklista Milan Engel, který se chystá již na sedmý Dakar.

Nejvýraznější českou postavou na startu je automobilový jezdec Martin Prokop, který pojede pošesté a bude se snažit vylepšit loňské 12. místo. "Bude hrozně záležet na charakteru trati. Pokud bude vypadat jako při bajách v Háilu, pak otevřeně říkám, že nejsme schopní pustit se do tak šílené jízdy, jakou předvádějí nejlepší. Naopak pokud by se jelo v těžkém terénu, kde se musí řešit, přemýšlet a vymýšlet a nejede se jen na stoprocentní risk, pak by šance na výsledek byla," uvedl Prokop pro web dakarmania.cz.

Mezi kamiony byl před rokem nejlepší Martin Macík, jenž dojel pátý a vyrovnal tak své dosavadní maximum. "Nebudu se tajit tím, že chceme více. Nejen já, ale i posádka a celý tým. A všichni jsme na to připraveni, celý rok jsme dřeli. Na druhou stranu všichni víme, že je to otázka štěstí, i když to přeje připraveným, tak tomu jde napřed patnáct kamionů," řekl Macík ČTK. Nejvyšší ambice má i Aleš Loprais, který bude mít k dispozici podporu v podobě druhého týmového kamionu.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Ve startovní kategorii motocyklistů figuruje hned sedm českých jezdců v čele s Martinem Michkem, který byl při loňské premiéře ještě dvě etapy před koncem průběžně čtrnáctý, pak ale zaplatil nováčkovskou daň, když mu došel benzin. Nakonec obsadil 23. místo, třetí mezi nováčky.

"Věřím, že něco podobného se mi už nestane a s celým týmem si na to dáme pozor. Doufáme, že nás nic nezaskočí, bude vše bez problémů a pojedeme opět co nejrychleji směrem do cíle. Jak už jsem řekl, stát se může cokoliv. Chtěl bych ale, aby fanoušci sledovali výsledky a měli v sobě stejný adrenalin jako já na cestě, jak to dopadne," řekl Michek, jenž měl v průběhu roku velké zdravotní problémy s nefunkčními játry a byl na pokraji smrti.

Zajímavá by z českého pohledu mohla být rovněž kategorie buggyn. Vedle pětinásobného vítěze čtyřkolek Josefa Macháčka, jehož čeká již patnáctý Dakar, se poprvé na start postaví Tomáš Enge, jediný Čech, který se představil v závodech mistrovství světa formule 1.

"Cítím se tak trochu jako panic před prvním sexem," uvedl Enge pro TV sport 5. "Je to pro mě něco neskutečného. Soutěž, která trvá čtrnáct dní. Ujedete sedm tisíc kilometrů a z toho je téměř pět tisíc rychlostních zkoušek. Nevím, zda to vůbec člověk vydrží, ale vydrží to všichni, tak si musím sáhnout až na dno sil. Jen doufám, že se nám vyhnou problémy, což je na Dakaru nejdůležitější," podotkl.

Organizátoři pro 322 přihlášených posádek připravili 7776 km dlouhou trať, jejíž součástí by mělo být 4778 km měřených testů. Nejméně 80 procent tratě by oproti loňsku mělo být nových. Vítězství z předešlého ročníku obhajují Španěl Carlos Sainz (automobily), Američan Ricky Brabec (motocykly) a Rus Andrej Karginov (kamiony). Chilan Ignacio Casale, který ovládl čtyřkolky, pojede s kamionem Tatra českého týmu Buggyra.

