Vyšší kompenzace?

Velmi mne zaujala stať Nemocenská i kompenzace firmám by mohly být vyšší (Haló noviny 15. 12. 2020). Především proto, že velmi plasticky ukazuje, jak zjednodušené, vulgárně materiální, nekoncepční a jednostranné může být myšlení a jednání politiků v honbě za volebními body. Jak nekomplexní a krátkozraké je jejich většinové myšlení.

Pomoc státu by měla být co nejvyšší. Kdo z postižených by s tím nesouhlasil, jde-li pro něho o příjem, ve své podstatě jen okrajově a formálně plošně vyjadřující jeho ztrátu? Zatím jsem nikde nezaznamenal způsob a výši kompenzace firmám či OSVČ, které zaznamenaly v uplynulém období ztrátu. A že jich není málo, vám sdělí na každém finančním úřadě. Podle ministerstva financí je v nich dokonce významný potenciál revitalizace české ekonomiky. Tak proč jim prodlužovat agonii?

Nebo jiný příklad. Jaký je kredit a jaká legitimita firem, které i v době povolení otevřít provozovny a podnikat je raději nechají zavřené a čerpají peníze z jistě bezedné státní kasy. Neměli by se alespoň snažit? Nebo ti z nich, kteří zvyšují mzdy a platy. V případě veřejného sektoru z vypůjčených peněz na úkor ekonomické stability státu. To vše může zásadně narušit tržní prostředí s mimořádnými a dlouhodobými negativními dopady na ekonomiku.

Zde je nutno připomenout sociálně, ekonomicky i politicky nepřijatelnou stávající preferenci 100 000 seniorů ve státních i soukromých zařízeních, a těch, kteří nemají na pobyt v nich. Jde o 2,5 milionu důchodců, odkázaných buď na péči rodiny, nebo na život na hranici živoření. Znají poslanci podmínky v »eldéenkách«? Za co považují jejich klienty?

Vláda neustále papouškuje údajnou zvláštní pozornost seniorům, většinovým voličům hnutí ANO. A ti jí to ve své většině věří, aniž by si uvědomili falešnost tvrzení. Slíbená mimořádná dávka 6000 Kč ročně (měsíčně neskutečných pět stovek) totiž není žádné přilepšení nad řádný důchod, nýbrž částka podobná různým kompenzacím vyplácená plošně a pouze částečně napomáhající důchodcům vyrovnat jejich zvýšené náklady vinou rostoucí inflace, která zasahuje především spotřební koš důchodců a vysoké náklady na zdravotní péči.

Na závěr si odpovězme, zda vyšší kompenzace ano, či nikoli. Především jde o to, zdisciplinovat vládu a poslance natolik, aby přestali rozhodovat pod nátlakem různých skupin a akceptovali pouze individuálně a zásluhovostí doložené případy firem nespoléhajících na státní vysychající penězovod. Druhou bezpodmínečnou prioritou musí být ohled na náklady pravděpodobné další vlny koronaviru. Za třetí, stát musí diferencovat podle druhu podnikatelské aktivity a toho, k čemu mu dali občané pověření. Globální rozdávání všem bez zásluhy je cestou do pekel.

Ladislav ŠAFRÁNEK