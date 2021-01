2021! Tak trochu jiné přání

Je tu nový rok. Rok nadějí. Většinou jsme si při silvestrovských a novoročních telefonátech, mailech a esemeskách přáli něco jiného než kdysi. Totiž – aby byl tento rok lepší než ten předešlý. Ano, letopočet se dvěma dvacítkami pořádně zamával s námi všemi. S rodinami, obcemi, městy, zeměmi i celým světem. Tak nějak se mi zdálo, že když jsme si navzájem přáli do roku 2021 »hlavně zdraví«, rezonovalo toto přání tak nějak hlasitěji, znělo upřímněji a s větší vážností než kdykoli předtím.

Vzpomínám si, jak jsem si na jaře, při první vlně pandemie, dopisoval kvůli rozhovoru pro náš list se spisovatelkou a publicistkou Marií Formáčkovou. Napsal jsem na úvod: »Doufám, že jste v pořádku a opatrujete se.« Nezapomenu na její odpověď: »Víte, co je na dnešní divné době to nejpěknější? Že se zajímáme a staráme o zdraví těch druhých.«

Přesně to jsem cítil při první vlně pandemie v uplynulém roce. Navzájem jsme si šili roušky, pomáhali potřebným, chodili seniorům pro nákupy a důsledně dodržovali všechna hygienická opatření. Druhá vlna už je poněkud jiná. Společnost se rozdělila na ty zodpovědné a na rebely, odmítající i třeba jen něco tak malicherného, jako je nošení roušky. V mnoha případech se proti sobě postavili staří a mladí jako (bohužel) dva znepřátelené »národy«. A to je naopak ta sociálně odvrácená tvář pandemie.

Jako by mnozí stále nevěřili stávajícímu riziku a hrozivým dennodenním číslům. Vybavuji si, jak v nové knize nakladatelství Futura Sport v karanténě slavný fotbalista Antonín Panenka prohlásil, že »sytý hladovému nevěří«. Ani on si nepředstavoval, jak zákeřného protivníka máme – jako lidstvo – proti sobě, dokud sám neonemocněl. Jsem rád, že se z toho – zvláště tento skvělý člověk - dostal. Stejně jako tisíce jiných. Znám ale i opačné případy. Žel, dokonce i ve svém okolí.

Proto, když vám, milí čtenáři, popřeji »hlavně zdraví«, rozhodně to není prázdná fráze. Věřím, že – až si budeme přát vše NEJ do roku 2022 – budeme na COVID-19 a vše s tím související vzpomínat jen jako na černou historii. Kéž se nám to všem povede. Budeme-li táhnout za jeden provaz a zůstaneme-li ohleduplní, pak jsem si tím stoprocentně jist! Přeji vám úspěšný rok 2021, který již odkrojil své první minuty a hodiny. Jaký bude, to záleží do značné míry na nás. Na nás všech, do jednoho…

Petr KOJZAR, generální ředitel Futura, a. s., a šéfredaktor Haló novin