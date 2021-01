Nesmělé jitro do tváří nám dýchlo

Tak jsem se najednou zaposlouchal do nádherných veršů Jiřího Wolkera, které se linuly dokonce i z mainstreamu. Nesmělé jitro do tváří nám dýchlo. A až pak jsem pochopil, že verše jsou vlastně součástí reklamy na vakcínu proti COVID-19.

Chudák Jiří. Jistě by byl rád tváří kampaní, které ve 20. století vymýtily zejména v chudinských čtvrtích řadu chorob. Vždyť jsme také měli po právu jeden z nejlepších preventivních a vakcinačních systémů na světě. Pravda, měli. Mnohé zapomenuté choroby se u nás začaly v posledních třiceti letech opět objevovat…

Ale že by se chtěl Jiří stát tváří koncernu Pfizer, který si z nedotestované vakcíny udělal obrovský kšeft, o tom si dovolím směle pochybovat. Nešťastná kampaň ministerstva zdravotnictví zřejmě našla před svátky další zdroj inspirace. Možná při pohledu do kalendáře, neboť 3. ledna (1924) nás Wolker opustil. Anebo si možná u tvorby spletli Jiřího a Johnnieho. Jen jestli by se nehodil spíše Walker Chucka Norrise…

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr kultury za KSČM