Nebezpečně tikající kuře

Od začátku, co se objevil s rádoby dětským úsměvem na scéně, mu sám pro sebe říkám nebezpečně tikající kuře. A to jsem ještě nevěděl, že ten klučina ve žlutohnědé náckovské košili, přitahující desítky tisíc až Milion chvilek na Letnou, je z Vodňan.

Proč tikající kuře? Časovaná bomba také tiká, a velmi nebezpečně. A tohle člověčsky, společensky i politicky naprosto nedomrlé nedochůdče také tiká velice nebezpečně.

První zásadní otázka: Co ve svém životě nedostudovaného teologa pro tuto společnost to nebezpečně tikající kuře zatím doposud zásadního udělalo (vyrobilo), politicky prosadilo, aby mělo právo své posluchače na nějakých Letných posílat někoho odněkud svrhnout?

Druhá zásadní otázka. Kde bere tu drzost – (prý na základě rad svého automechanika, jak nám sdělil na internetu) - mistrovat tuhle společnost? Když pro ni ještě nehnulo ani prstem! Nebezpečí tohoto nedostudovaného teologického kuřete totiž spočívá v jeho nicneříkajících, rádoby politických slintech a frázích, na které by mi mohli prosťáčci a naivové naletět!

Všichni víme, jak na těch svých Letných a jinde kdákalo toto zrzavé nebezpečné kuře něco o porušování demokracie současnou vládou, aby vzápětí svýma - prací dosud nedotčenýma, avšak jinak ušmudlanýma - ručkama se snažilo rozervat na kusy základní mravní a společenský a politický kánon této republiky, a sice její ústavu. Tu ústavu, jíž si váží statisíce českých vlastenců...

To zrzavé žlutohnědokošilaté nic o českých vlastencích a vlastenectví nemá dozajista ani potuchy.

A právě nebezpečí tohoto tikajícího kuřete, této tikající časované bomby, spočívá v tom, že pokud by se na základě voleb dostalo do politiky, okamžitě by zveřejnilo své dosud skrývané, a hlavně pravé skutečné politické cíle (ostatně od začátku diktované a bezesporu i sponzorované exponenty pokrytecké sudeťácké revanšistické ideologie), které teď zatím ukrývá pod svým dětsky bezelstným, avšak ve skutečnosti velmi nebezpečně prohnaným úsměvem a floskulemi.

Ostatně v minulých dnech v pořadu Standa show se projevil zcela zřetelně. Tedy zřetelně. Napřed nehovořil o ničem, a sice o tom, že bude muset on a jeho příznivci chodit za lidmi a přesvědčovat je... O čem konkrétním!? To jsem se nějak nedozvěděl. Ale pak se vytasil s dvaatřicítkou, jak by napsal Jaroslav Hašek, když hovořil o důchodové reformě, a v té souvislosti vyzval důchodce, aby se konečně přestali flákat a šli něco pořádného dělat, aby jen zbůhdarma neujídali ze společného koláče. Nu, řekněte, není ten chlapec roztomilej?

Naštěstí ale je otázka, jak dlouho nám to štěstí vydrží, při prvním veřejně ohlášeném pokusu o pokus vstoupit hlavním vchodem do politiky se ukázalo, že ta podpora ze strany jen trochu soudně uvažující veřejnosti nebude zas tak dychtivá. A že ten půl milion hlasů, nebo o kolik ten hoch usiluje, aby byl práv utkat se o křeslo ve Sněmovně, jen tak dohromady nedá.

Ale co bychom chodili kolem kaše. Jasně, že za tím bezobsažným žvaněním toho nebezpečně tikajícího kuřete jsou prachy. A že prachy sudeťácké, na to vsadím svou poslední košili…

Miroslav KANTEK