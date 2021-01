Otužujme se

Vstoupili jsme do nového roku 2021. Každý z nás si o silvestrovské půlnoci něco přál. Všichni si asi v duchu či nahlas řekli, kéž by přicházející rok byl lepší než rok předešlý, aby celý svět neničila nová nemoc a vůbec žádné nemoci, aby se lidé mohli vrátit k běžným aktivitám, své široké rodině a přátelům a ke své práci. Kolikrát jsme si v životě popřáli, »buďte zdrávi« či říkali obvyklou frázi »pozdravujeme vás«, aniž bychom si plně uvědomovali skutečný význam těchto slov. Loňský rok snad mnohým, dosud lehkovážně uvažujícím otevřel oči. Kéž by nám ohled na druhé, péče o své zdraví i zdraví ostatních a solidární chování zůstaly i nadále. A kéž by svět řešil jen problémy mírového života, nikdy válku. Žel, dosud jsme se nepoučili a i loňský rok byl válečný. Přitom peníze, které svět strká do zbrojení, by našly milionkrát humánnější uplatnění třeba ve zdravotnictví, vědě a výzkumu. Stávající pandemie jasně dokazuje, že vědci, když mají dostatek prostředků, jsou schopni vyrobit vakcínu velice rychle.

Zaujaly mě výpovědi našich starších spoluobčanů, které zaznamenal Český rozhlas. Pociťují v důsledku izolace samotu, i když chápou důvody, proč se tak děje. Starší manželský pár připouští, že již pravděpodobně nikdy neuvidí své potomky, kteří se rozletěli do daleké ciziny. Ani jejich každodenní propojení přes Skype nemůže nahradit osobní kontakt. Pětadevadesátiletý muž, jenž přežil holocaust, vyjádřil obdiv všem, kteří se odhodlali vzít boj proti COVID-19 do svých rukou, a současně se podivil, že všichni politici v této těžké době netáhnou za jeden provaz.

Díky moderním komunikačním prostředkům jsme na tom lépe než lidé před sto lety, kteří trpěli následky pandemie španělské chřipky. Můžeme prostřednictvím internetu pracovat, studovat, sledovat dění v celém světě, komunikovat s rodinou, přáteli i se svým šéfem, sledovat filmy, virtuálně navštěvovat divadelní představení, »procházet se« význačnými památkami i obrazárnami. A samozřejmě vše potřebné nakupovat po internetu s dovozem až do bytu. Ale žádná technika nenahradí osobní setkání člověka s člověkem, podání ruky, objetí, podívání se do očí, pohlazení. A to je to, co Lidem - Člověku nyní chybí. Jsme tvorové společenští.

Sledovala jsem rozhovor dvou mužů v metru. Náhodně je spojily krátké kalhoty. Ten mladší v nich totiž chodí celoročně a teplota kolem nuly mu přišla jako »docela teplo«. Starší pán chodí v kraťasech »jen« od 1. dubna do konce října. Tímto způsobem se otužují. Jiní se otužují zimním plaváním v řece či jezeře. Většině z nás by stačilo, kdyby byly otevřené bazény, protože celoroční plavání v nich je také forma otužování. Jak potřebné právě v době, která klade vysoké nároky na naši imunitu. Odolnost bychom si měli pěstovat i v jiném slova smyslu. Také odolnost proti nesmyslům, lžím a hloupostem, které kolem nás krouží, proti pověrám a nevědomosti, proti politikům, kteří sledují vychytrale jen svůj osobní zájem. V roce, kdy se konají sněmovní volby, je to průprava velmi důležitá. Mnoho zdraví a zdaru!

Monika HOŘENÍ