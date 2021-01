Vakcína Sputnik V. FOTO - Wikimedia commons

AstraZeneca spojuje síly se Sputnikem V

V pátek 11. prosince přišly o ruské vakcíně Sputnik V dvě zprávy, jedna se očekávala, druhá byla poněkud překvapivá.

První zněla, že Rusko zahájilo plošné očkování proti koronaviru. Vlastně probíhalo už dříve, podle ruských zákonů je možné očkovat už v průběhu testů osoby, které očkování potřebují kvůli své práci. Třeba posádky ponorek. Ty se očkují před vyplutím na mise už asi tři měsíce, protože vypuknutí nemoci ve stísněném prostoru ponorky by mohlo být osudové. Nicméně nyní byly rozvezeny dávky séra po celé zemi a k očkování může přijít po objednávce každý zájemce. Čekací doba je různá stejně jako zájem. Někde značný, jinde vlažnější.

Ve stejný den vydala firma AstraZeneca prohlášení, že vakcína, kterou vyvíjí s Oxfordskou univerzitou, bude spojena se Sputnikem V. »Informujeme o zahájení programu klinických testů pro zjištění bezpečnosti a účinnosti kombinované vakcíny AZD1222, kterou jsme vyvinuli a vakcíny Sputnik V, kterou vyvinul Ústav epidemiologie a mikrobiologie Nikolaje Gamaleji,« stojí na oficiální stránce firmy. Pro laickou veřejnost to byl šok. O ruské vakcíně se na Západě nemluví, a když, tak je zpochybňována, a najednou ji přibírá do tandemu uznávaná a velká světová firma. Pro odbornou veřejnost o překvapení nešlo. Už během října se i v médiích objevila krátká zpráva, že s návrhem na spojení přišli moskevští výzkumníci. Jejich nabídka, jak se nyní ukázalo, byla lákavá. Účinnost vakcíny AZD1222 se totiž pohybuje kolem 62 procent. Při kombinaci se Sputnikem V by se účinnost měla zvýšit nad 91 procent.

Důležité adenoviry

Obě vakcíny byly vytvořeny na bázi adenoviru, který způsobuje lehká rýmová onemocnění a považuje se za málo nebezpečný. Do něj jsou vloženy geny z nového koronaviru, které vytvářejí bílkoviny »hrotu«, takzvanou S bílkovinu, pomocí které virus proniká do lidské buňky. Tam vyvolává obrannou imunitní reakci. Má to ale jeden důležitý háček. Po první vakcinaci z potřebných dvou může v organismu vzniknout imunita k samotnému adenoviru. Při druhém očkování tato imunita blokuje proniknutí genů z koronaviru, takže se účinnost snižuje.

Aby pravděpodobnost takového vývoje snížili, použili ruští výzkumníci dva adenoviry, první dávka používá Ad26, druhá Ad5. Jestliže vznikne po prvním očkování imunita na Ad26, při přeočkování se s ním už organismus nesetká, takže účinnost zůstane vysoká. A to je to, co AstruZenecu velmi zajímá. »Oxfordská« vakcína používá adenovir z krve makaků, ruská z krve lidské. Možná právě kvůli tomu se účinnost druhé dávky AZD1222 snižuje, lidský organismus asi má tendenci vytvářet na »opičí« adenovir protilátky, usuzuje jeden z moskevských výzkumníků profesor Nikolaj Krjučkov. Z očekávané výhody, že totiž lidské tělo »opičí« vir nezná a nechá ho nepovšimnutý, se stává nevýhoda, že se proti němu brání. Angličané by museli dělat nový výzkum, který by mohl být časově náročný, proto přijali ruskou nabídku.

AstraZeneca očekává »bonusy«

V prohlášení z 11. prosince AstraZeneca uvádí, že »kombinací dvou příbuzných vakcín můžeme dosáhnout značných pokroků v posílení imunitní odpovědi na koronavirus«. Firma věří i v další »bonusy« a to v »delší a hlubší imunitní odpověď a širší možnosti vakcinace«. Ty spočívají u obou vakcín ve snadném skladování, stačí na to lednička. Nepotřebují být skladovány v hlubokém chladu třeba při minus sedmdesáti stupních. Jinak řečeno jsou dostupné praktickým lékařům i ve venkovských lokalitách, kde nebývají instalované silné mrazáky a také v rozvojových zemích.

Klinický výzkum kombinované vakcíny už začal, mohou se ho účastnit dobrovolníci starší osmnácti let. První očkování probíhá vakcínou AstryZenecy, druhá dávka za použití Sputniku V s adenovirem Ad-26. I to je důležité, s masovou výrobou vakcíny za použití Ad-26 neměli ruští výzkumníci problém, zatímco s Ad-5 technologii hromadné výroby stále dolaďují. Na oplátku jim pomůže AstraZeneca.

Ta svým rozhodnutím ocenila kvalitu práce ruských výzkumníků, a současně dala příklad. O Sputnik V se začali zajímat další farmaceutičtí giganti, firmy Sanofi a GlaxoSmithKline, které mají slabší výsledky u starších dobrovolníků. Moskevský institut vyjádřil připravenost ke spolupráci, je přesvědčen, že cesta vpřed vede přes partnerství výzkumníků.

(jo)