Koronavirus zatím stále vítězí

Česko do nového roku vstupuje s indexem rizika koronavirové epidemie na dosud nejvyšší úrovni. Stoupl na 90 bodů ze sta a zůstává v nejvyšším pátém stupni pohotovosti, který mimo jiné znamená komunitní šíření nákazy. Za nárůstem je zvýšení zjednodušeného reprodukčního čísla na 1,44, ještě ve čtvrtek bylo pod 1,2. Zhoršily se také ostatní ukazatele, podle nichž se rizikové skóre počítá.

Dosud nejvýše byl index protiepidemického systému (PES) ve dvou dnech na konci října, kdy se dostal na hodnotu 89. V pátém stupni je třetí den za sebou, v předchozích dvou dnech byl na 80 bodech. Nárůst o deset bodů způsobilo zejména zvýšení reprodukčního čísla, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného.

Roste rovněž počet nových případů za posledních 14 dní v přepočtu na 100 000 obyvatel. Dál se zrychlilo šíření nákazy mezi lidmi staršími 65 let. Za poslední dva týdny bylo mezi nimi v přepočtu na 100 000 obyvatel 924 nově nakažených, což je proti poslednímu dni v roce nárůst zhruba o 50 případů. Zhoršuje se i podíl pozitivních testů na celkovém počtu testovaných.

»Přestože jsou čísla nejhrozivější od začátku epidemie, rostou počty nakažených, hospitalizovaných a zemřelých, lidé nechtějí dodržovat opatření proti pandemii,« řekla Haló novinám Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM. »Jestliže lidé budou dál opatření zpochybňovat, může se stát, že dojde i na ty záložní polní nemocnice. Život se skoro zastavil, ale musíme udělat vše pro to, abychom se mohli alespoň postupně vracet do normálu. Obrovský problém je, že se znovu zastavila plánovaná péče, což může mít dalekosáhlé důsledky. Měli bychom striktně dodržovat všechna nařízení ne proto, že se to po nás chce, ale proto, že je to pro nás důležité,« upozornila Marková.

PES téměř na maximu

Na pátém stupni pohotovosti je index PES ve všech krajích Česka. Od čtvrtka se ve všech krajích také zvýšil s výjimkou kraje Moravskoslezského, kde zůstal na 89 bodech. Nejhorší situace je ve Středočeském a Pardubickém kraji, kde je skóre na 95 bodech ze sta. Reprodukční číslo v nich přesáhlo hodnotu 1,6. V Královéhradeckém kraji index vzrostl na 94 bodů.

Ministerstvo zdravotnictví index PES zveřejňuje od počátku října, v lednu chystá změny v jeho výpočtu. Novou metodiku připravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Jeho ředitel Ladislav Dušek před Vánocemi uvedl, že v parametrech pro výpočet indexu velmi pravděpodobně nebude podíl pozitivních mezi testovanými, zohledňovat se naopak bude počet pacientů v nemocnicích.

Pátému stupni PES odpovídají vládní opatření proti šíření nákazy. Zavřené jsou restaurace a většina obchodů a služeb, lidé se mohou na veřejnosti setkávat maximálně ve dvou, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Mezi 21.00 a 05.00 platí zákaz vycházení.

Řeč čísel

Nových případů koronaviru v Česku na Silvestra proti předchozím dvěma rekordním dnům ubylo. Laboratoře jich v posledním dni v roce odhalily 13 274, ve středu s dosud rekordním denním přírůstkem jich bylo po úpravě dat 17 077. Méně než v předešlých dvou dnech se ale také testovalo, pozitivní byla ve čtvrtek rekordní polovina testů. Aktuálně nakažených je v ČR víc než 120 000 lidí, nejvíc od konce října. Hospitalizovaných za poslední den ubylo o 84 na 6023, rychleji než dřív ale roste počet úmrtí.

Od březnového začátku epidemie se koronavirus v Česku potvrdil u 732 022 lidí. Počet vyléčených přesáhl 600 000, s nemocí COVID-19 zemřelo 11 711 lidí. Laboratoře na Silvestra provedly zhruba 26 500 testů, v předešlých dvou dnech bylo otestováno kolem 35 000 lidí. Nákazu testy poslední den v roce ukázaly u poloviny lidí, což je po úpravě dat z předešlých dní dosud nejvíce. Ve středu bylo pozitivních zhruba 48 procent testovaných.

Úmrtí přibývá

V posledních dnech zrychluje nárůst počtu úmrtí s COVID-19. Po Vánocích jich začalo přibývat kolem 120 denně, ve středu zemřelo už 136 lidí. Na začátku listopadu umíralo s koronavirem i více než 200 lidí za den, poté začaly počty klesat a začátkem prosince se držely většinou pod stovkou. Nad sto se dostaly během prodlouženého vánočního víkendu. Na Silvestra zatím připadá 62 obětí, údaje z posledních dnů ale obvykle při dalších aktualizacích rostou.

Z více než 6000 hospitalizovaných s COVID-19 bylo poslední den v roce 865 ve vážném stavu. Nemocnice od čtvrtka nesmějí přijímat pacienty na plánované zákroky, které je možné odložit. Musí také zvyšovat počty lůžek připravených pro pacienty s COVID-19.

Nejrychleji se koronavirus momentálně šíří na Opavsku, kde za uplynulý týden přibylo zhruba 974 nakažených na 100 000 obyvatel. Následuje Rychnovsko s 918 a Královéhradecko se zhruba 914 případy na 100 000 obyvatel. Relativně nejlepší situace je na Chomutovsku s 255 případy na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.

Situaci v zemi by mohlo zlepšit očkování. Vakcína proti koronaviru od firem Pfizer a BioNTech už se dostala do všech krajů, očkuje se v devíti z nich, další se přidají v následujících dnech. Vakcínu zatím dostávají zejména zdravotníci pečující o covidové pacienty, přednost mají podle očkovací strategie také hospitalizovaní senioři, lékaři nebo lidé v domovech pro seniory.

