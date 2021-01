Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vystrčil kritizoval, Vondráček vybízel k očkování

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vybídl v novoročním projevu k solidaritě a spolupráci nejen v boji s koronavirem. Na jaře podle něho Česko první bitvu s virem vyhrálo, a koupilo si tak čas, vláda ale na podzim zaspala. Důsledkem je údajně pochybování o jejích krocích.

Opatření by měla být koncepčnější a předvídatelnější, aby se důvěra v ně obnovila, řekl. Zároveň varoval, že není čas se za každou cenu trefovat do politických soupeřů. Češi by se podle Vystrčila neměli nechat rozeštvat a podléhat dezinformacím a populistům. Za cestu ke svobodě označil očkování.

Vystrčil připomněl slova prvního polistopadového československého prezidenta Václava Havla, že si ho lidé nezvolili, aby jim lhal. Česká republika nemá podle předsedy Senátu za sebou »úplně dobrý rok«.

Podotkl, že se vláda při svých krocích chovala tak, jak si lidé přáli. V těžkých chvílích se podle něho pozná, kdo není pouhý populista, ale skutečný politik, který je na sebe ochoten vzít odpovědnost i za cenu hrozící ztráty popularity. Vyzval vládu, aby se více soustředila na předvídatelnost svých kroků. Zároveň poděkoval všem, kteří se na zvládání pandemie podílejí, vyjádřil lítost nad ztracenými životy a připomněl existenční či sociální problémy statisíců obyvatel.

»Novoroční projev předsedy Senátu Parlamentu ČR ve svém obsahu zmiňuje pandemii covidu a jak jsme u něj již zvyklí, kritizuje vládu, kterou prakticky viní z neúspěšného boje proti pandemii,« sdělila Haló novinám Miloslava Vostrá (KSČM), předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny. »Poděkoval všem, kteří pomáhají s tímto virem. Věnoval se i ekonomice, podnikání a školství. Jeho projev vyzníval celkově značně pesimisticky, chyběla v něm naděje pro další dny i vize dalšího vývoje. Jako bychom měli věci dosud prožité složené většinově z omylů a přešlapů,« uvedla Vostrá.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Nelehký rok

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) vyjádřil soustrast lidem, jejichž bližní v důsledku epidemie zemřeli. Ve svém projevu také řekl, že epidemie přinesla novou štěpící linii ve společnosti a prohloubila její rozdělení. Zaráží ho, že boj s virem společnost nestmelil. Obává se, že blížící se volební kampaně přinesou spolu s epidemií další štěpení a vlnu nenávisti.

»Pokud bych měl nějak stručně charakterizovat loňský nelehký rok, použil bych slova, že nám ukázal, jací jsme. Jaký jsme národ, jaký je náš stát, jaký je každý z nás. Jsem si jist, že jsme ze sebe dali mnohem více toho lepšího,« ujistil.

Značnou část svého projevu věnoval epidemii. »Covidová statistika jsou jen čísla. Za nimi jsou však konkrétní lidé, jejich životní příběhy, jejich jména, jejich tváře. Tváře lidí, kteří mohli žít, nebýt epidemie,« poznamenal.

Vyzval proto občany, aby se nechali očkovat. »Všechny vás pak prosím, až budete mít možnost, dejte se očkovat. A do té doby se snažte chránit sebe i své okolí, jak jen to půjde. Nic nyní nemůže být teď důležitějšího než přežít. Vše ostatní jde napravit,« apeloval.

Lidé si podle něho našli v epidemii záminku, jak zaútočit na ty, které beztak nemají rádi. »Někdo na vládu, někdo na opozici. Někdo na obyvatele metropole, někdo na regiony. Někdo na politiky, někdo na novináře. Někdo na konzervativce, někdo na liberály,« dodal. Společnost je podle jeho slov rozhádanější a rozdělenější, než když vstupovala do roku 2020.

»Chtěl bych, aby tohle bylo do nového roku vnímáno jako základní vzkaz a poselství tohoto mého projevu: Více spolu mluvme a více si naslouchejme. I když spolu třeba nesouhlasíme,« řekl předseda Sněmovny. Nabádal občany, aby nezůstávali uzavřeni ve svých sociálních bublinách.

»Projev s příchodem roku 2021 k občanům republiky pronesl i předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,« připomněla Vostrá. »V jeho projevu opět dominoval stav pandemie koronaviru. Zaznělo doporučení k vakcinaci i varování před štěpením společnosti. Odsoudil vzájemné ataky a mnohdy agresivní chování. Jeho prosbu o soudržnost i poděkování za práci lidem lze bezesporu podpořit. Není třeba mít souhlasné mínění, ale je nutné spolu mluvit, nabádal k sounáležitosti a vzájemné toleranci i pomoci. V jeho projevu lze vidět snahu o pozitivní pohled do roku 2021,« konstatovala Vostrá.

(ng)