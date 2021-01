Skotsko se vrátí, volá do EU Sturgeonová

Skotsko bude brzy zpět, vzkázala na Twitteru Evropě skotská premiérka Nicola Sturgeonová. Británie totiž definitivně ukončila svazek s Evropskou unií. O půlnoci skončilo přechodné období, v němž se země nacházela od odchodu z EU 31. ledna loňského roku.

Zároveň začala provizorně platit dohoda o budoucích vztazích, kterou Londýn a Brusel uzavřely na Štědrý den. »Žádná dohoda nevyrovná to, co nám brexit vzal. Je čas na referendum o naší vlastní nezávislosti, jako evropského národa,« reagovala na dohodu Sturgeonová na Twitteru. »Je třeba si uvědomit, že brexit se odehrál proti vůli Skotska,« připomněla výsledky referenda o vystoupení Británie z EU z roku 2016. Voliči ve Skotsku v něm byli výrazně proti a 62 % z nich podpořilo setrvání Spojeného království v Unii. Působení Velké Británie v EU trvalo 48 let.

Otec premiéra chce být dál Evropanem

Otec otce brexitu, kontroverzního britského pravicového premiéra Borise Johnsona, požádal o francouzské občanství. Stanley Johnson, který v referendu v roce 2016 hlasoval proti brexitu, řekl francouzské stanici RTL v souvislosti se svou žádostí o francouzské občanství, že je pro něj důležité zachovat vazbu na Evropskou unii.

»Nejde o to, abych se stal Francouzem. Pokud tomu dobře rozumím, Francouzem jsem. Moje matka se narodila ve Francii, její matka byla Francouzkou úplně a její dědeček také,« řekl stanici RTL francouzsky bývalý europoslanec Stanley Johnson. »Takže pro mě je to spíše otázka toho, abych si vzal zpět, co už mám,« dodal 80letý otec britského premiéra. »Vždy budu Evropanem, to je jisté,« zdůraznil Stanley Johnson. »Nemůžete Britům říci: Už nejste Evropané. Je důležité mít s Evropskou unií vazbu,« dodal.

Odchod bez fanfár

Za odchod bez fanfár, ale i některými dlouho očekávaný vstup do nové éry, označují britská média definitivní konec svazku Británie s Evropskou unií. »Brexit: Spojené království v krizi konečně završuje éru Evropské unie«, píše například prestižní list The Guardian, který uvádí, že premiér Boris Johnson brexit ve svém novoročním projevu zmínil jen krátce a mluvil hlavně o pandemii COVID-19.

Agentura AFP poznamenala, že od lídrů unijních institucí k odchodu Británie z jednotného trhu v hodinách, kdy tento okamžik nastal, nezaznělo slovo na rozloučenou. Ani z Německa, které dohodu s Brity coby předsedající stát EU v loňském druhém pololetí zprostředkovalo, ani od Portugalců, kteří se do čela Unie postavili od pátku do 30. června 2021. Francouzský prezident Emmanuel Macron v projevu odvysílaném na silvestra večer označil brexit za »dítě evropských potíží a (nejen Johnsonových) lží«.

Začala provizorně platit dohoda o budoucích vztazích. Podařilo se tak zbavit strašáka v podobě zavedení cel a kvót ve vzájemném obchodu. Řidiči na hranicích mezi Británií a Francií předkládají celní dokumenty, ale vše zatím probíhá v klidu.

Gibraltar

Španělsko a Británie ve čtvrtek ohlásily, že dosáhly předběžné dohody o statusu Gibraltaru. Díky dohodě zůstane Gibraltar, který je britským územím na Pyrenejském poloostrově, součástí schengenského prostoru. Konečné znění dohody bude vypracováno v průběhu příštích šesti měsíců, informovaly světové agentury.

Dohodu přivítali premiéři obou zemí. Podle socialistického předsedy španělské vlády Pedra Sáncheze dohoda umožní »zrušit překážky a pokračovat v budování oblasti vzájemné prosperity«.

Podle španělské ministryně zahraničí Aranchy Gonzálezové hrozilo, že Gibraltar se stane jediným místem, kde se uskuteční tzv. tvrdý brexit. To se naštěstí nenaplnilo. V rámci dohody budou v přístavu a na letišti v Gibraltaru působit pracovníci evropské pohraniční agentury Frontex.

