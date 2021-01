Český PES štěká divně

Předvídatelnost přijímání nutných karanténních opatření v případě epidemie nebezpečné nemoci, jako je nový druh koronaviru, je jistě potřebná, ale velmi obtížně se zabezpečuje. Zatímco v Polsku od léta funguje semafor a jediné drama bylo, když na vrcholu podzimní vlny pandemie nového druhu koronaviru po určitou dobu balancoval na hranici čtvrtého a pátého, nejhoršího stupně (polské ministerstvo zdravotnictví pod tlakem podnikatelské lobby zřejmě tu a tam zamhouřilo oči), v Česku neuspěl semafor a divně štěká i současný PES.

Polský semafor měl a má pevná pravidla, která stát vymáhá, takže úřady počínaje hygienickou službou a samosprávy místní i vojvodské vědí, co mají dělat. Proto si ho také pochvalují. Pravidla polského semaforu se nemění, byť mnozí nepřekvapivě bručí, že je jednotlivá karanténní opatření poškozují. Také polská média jsou plná karanténou poškozených, stejně jako v Česku. V úhrnu mělo Polsko ale po celý podzim relativně nižší výskyt koronaviru i zemřelých s ním ve srovnání s Českou republikou a také menší sociálně ekonomické škody. A to navzdory početným demonstracím, jež se konaly a více méně pokračují, od října nejčastěji proti skandálnímu rozsudku polského Ústavního soudu, označujícímu také potraty v případě, že se má narodit dementní dítě, za »v rozporu s ústavou«. Ve srovnání s Čínou, Japonskem, Vietnamem či oběma Koreami je to ale i v Polsku národní katastrofa.

Český semafor, inspirovaný snad známým Kocourkovem, pevná pravidla neměl. Česko bylo oranžové a prakticky se karanténní opatření nepřijímala. Totéž, když Praha svítila rudě, tj. nejvyšším stupněm semaforu, a citelně přispívala k šíření koronaviru po Česku. Tak se Česko dostalo do situace, kdy bylo celé koronavirově rudé, ke karanténě se stejně muselo přistoupit, stovky lidí za den umíraly s koronavirem a celková úmrtnost vystoupala na dvojnásobek ve srovnání s minulými roky.

Zlou roli dlouhodobě hrají média hlavního proudu v čele s Českou televizí, nesmiřitelná opozice v čele s předsedou ODS Petrem Fialou a různá hnutí odmítačů karantény. I nošení ochranných roušek je mnohým zatěžko. Vůbec jim nevadí, že pomohli předčasně zemřít už asi jedenácti tisícům našich z velké části starých a nemocných občanů.

Semafor nahradil PES

Situaci měl vyřešit nový systém PES. Jeho princip je podobný semaforu, na jednotlivé stupně PES se vážou určitá karanténní opatření (největší jsou u nejvyššího stupně č. 5), leč obsahuje řadu nelogičností a i jeho doporučení musí schválit vláda ČR, což se ne vždy děje.

První problém je celorepublikové působení PES. Přestože nedávno bylo šest krajů ve čtyřce, vláda v souladu s celostátním PES snížila stupeň ohrožení čtyři na stupeň tři v celé ČR. Nepřekvapivě se poté rychle otočil trend poklesu počtu nových případů koronaviru na trend růstu. Vláda 14. prosince rozhodla o obnovení čtvrtého stupně PES v ČR, ale pět krajů již bylo v nejhorším stupni pět. Kromě toho omezila karanténní opatření, vážící se na čtvrtý stupeň karantény. Nebudou se zavírat zbytné obchody a mnohé služby. Zdá se, že vydírání vlády je v Česku úspěšné. Pravdou ale také je, že některá přijímaná karanténní opatření jsou zoufale nedomyšlená a jsou oprávněně terčem posměchu. Zde ministerstvo zdravotnictví selhává. Šokovala mě zpráva, že právnické subjekty nelze pokutovat za porušování pravidel karantény. Prostě, malý český Kocourkov! Tedy nyní vláda prosazuje zavedení pokut za nerespektování karantény i pro právnické osoby.

Pořádek se v Česku zásadně netrpí. Když se ministrem zdravotnictví (prý nedopatřením) stal rázný plukovník Roman Prymula, vzápětí začala na něj štvanice. Rozhodně prosazoval nezbytnou karanténu a to se prý ve svobodné demokratické společnosti nepromíjí. Že zbytečně umírají tisíce občanů, že jich mají desetitisíce vážně poškozené zdraví, že dál rostou beztak astronomické ekonomické škody? Prý žádný problém, hodí se to na vládu (a na lékaře, kteří jsou pandemií nepřekvapivě ohroženi nejvíc). Se stejnou logikou, že lékaři nejsou s to účinně léčit čísi vychlastané ledviny a zakouřené plíce. Ministr Prymula byl již po měsíci exemplárně popraven na základě provokace, vzešlé z vládního hnutí ANO 2011.

Problémem je, že se barvy jednotlivých krajů, podobně okresů a měst, velmi rychle mění, prakticky ze dne na den. Zpřísňování i rozvolňování karantény vláda vyhlašuje s určitým předstihem, aby se všichni mohli připravit. V případě rozvolňování karantény je to namístě, byť někteří reagují okamžitě. Při zpřísňování se ale riskuje, že se ponecháváním času na přípravu pandemie stačí znovu rozjet. To je i v případě zpřísnění karantény v ČR na základě rozhodnutí vlády ze 14. prosince, což se nakonec i stalo.

Ano, PES musí mít jednotná opatření pro celou ČR a diferencovaná opatření pro jednotlivé kraje a města, podobně jako v Polsku. Zatím se má jen upravovat i kritérium podíl pozitivních testů vzhledem k nárůstu užívání jednodušších, ale méně spolehlivých antigenních testů.

Srozumitelná komunikace

Vláda také musí srozumitelně komunikovat s veřejností. Různá protichůdná prohlášení a také podrazy prostřednictvím médií přispívají k nedůvěře k nutným karanténním opatřením.

Samozřejmě, pokud se pravidla neustále mění na základě otevřeného i skrytého lobbování těch či oněch, nemůže PES efektivně fungovat. Podobně jeho funkčnost vážně podlamuje ignorace karanténních opatření nemalou částí našich občanů.

Ano, český PES štěká divně. Dnes je už v pátém stupni.

Jan ZEMAN