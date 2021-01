Jde o hřbet a groše

Budoucí stavba jaderných reaktorů, tedy nahrazení stárnoucích reaktorů v Dukovanech a potenciálně v Temelínu, se změnila v absolutní komedii, která je možná jen tam, kde se gubernátoři hrbí strachem, že na jejich záda dopadne »carova« knuta. Celá věc má tři různé roviny – technologickou, legislativní a politickou.

Technologie

Jaderný reaktor je zařízení, v němž dochází ke kontrolovanému štěpení vhodného paliva. Reakcí uvolněné teplo je přeměněno na vodní páru, která pohání generátory elektrické energie. Jaderné palivo má formu nerozpustných pelet, které tvoří náplň palivových článků, umístěných uvnitř reaktorové nádoby. Reaktor je spojen s okruhy, které umožňují kontrolovat nebo zastavit štěpnou reakci. Je stavebně odizolován od okolí, aby bylo možné zachytit případné úniky radioaktivity.

Technologie zůstává v principu stejná, mění se především ovládací a bezpečnostní prvky a zpřísňují povolené limity radioaktivních emisí. Jaderné elektrárny jsou konstruovány tak, aby byly spolehlivé, bezpečné a nepoškozovaly životní prostředí.

Odpůrci jaderné energie nafukují sebemenší problém do obřích rozměrů. Když došlo k poruše reaktoru v elektrárně Three Mile Island, objevily se v médiích takměř katastrofické scénáře. Zpráva Americké jaderné regulační komise nakonec dospěla k závěru, že průměrná dávka záření (údaje jsou ve srovnatelných jednotkách), kterou dostal každý ze dvou milionů lidí žijících v okolí elektrárny, byla 0,0014 a nejvyšší individuální dávka 0,075. Průměrná roční dávka (přirozené záření, lékařské zákroky a spotřební zboží) je 0,36. Lze dodat, že druhý reaktor fungoval dalších 30 let a byl odstaven v roce 2019.

Incident ochromil další výstavbu jaderných elektráren v USA, protože do hry vstoupila americká uhelná lobby, která tvrdila, že moderní technologie spalování uhlí jsou bezpečné.

Zprávy o incidentech v jaderných elektrárnách většinou opomíjejí fakt, že ohlašovací povinnosti podléhají i velmi drobné odchylky od normálu. Například v Jaderné elektrárně Pickering u Toronta uniklo (prasklým svarem potrubí) asi 200 litrů radioaktivní vody. Měřící systém závadu identifikoval a vestavěný bezpečnostní systém vodu zachytil, takže nedošlo k úniku radioaktivního materiálu mimo kontrolovaný prostor. Tato provozní příhoda podléhala ohlášení, a tak se okamžitě dostala do médií jako havárie. Uniklých a okamžitě zadržených 200 litrů představovalo asi 0,3 % celkového objemu náplně reaktoru.

Přeložme tento příklad do srozumitelnější řeči. Automechanik mění olej v autě. Vypustí starý, vymění filtr, nalije čtyři litry nového a nastartuje motor. Zjistí, že do předpisově podsunuté nádoby pod motorem odkapává olej. Zastaví motor, přitáhne výpustní zátku a je hotovo.

Kdyby servis podléhal stejným předpisům jako jaderná elektrárna, musel by mechanik vypracovat hlášení o úniku oleje v množství asi jedné pětiny malého panáku. Vedoucí servisu by případ nahlásil na generální ředitelství, které by incident oznámilo na ministerstvo životního prostředí. Jeho tiskové oddělení by pro média vydalo zprávu, že došlo k úniku oleje, ale životní prostředí nebylo ohroženo, protože byly dodrženy bezpečnostní předpisy. Aktivisté by obratem vydali prohlášení o havárii a zorganizovali pochod za zrušení tohoto a nejlépe všech autoservisů.

Důkazem dosažené technické úrovně jaderných reaktorů je skutečnost, že se námitky proti jádru posunuly směrem k likvidaci jaderného odpadu.

Legislativa

Výstavba a provoz jaderných elektráren jsou regulovány způsobem, který se zcela vymyká představivosti většiny občanů. Certifikaci podléhají použité materiály, dokumentace všech komponent, plánování a kontrola údržby i oprav, kontrola emisí i ochrana životního prostředí.

V čínské jaderné elektrárně se před několika lety roztrhlo certifikované vysokotlaké potrubí a zabilo dva pracovníky. Stalo se to v generátorovně, tedy neaktivní sekci. Ukázalo se, že jakási americká firma dovezla potrubí z Číny, v USA na ně vyrazila potřebný cejch a vyvezla se ziskem zpátky, jako schválené pro použití v jaderné elektrárně. Během několika hodin nastalo, česky řečeno, obrovské tóčo, mezinárodně i v našem AECL. Obratem došlo ke zpřísnění podmínek nákupu kritických materiálů a komponent v jaderné elektrárně.

»Nevědomost je síla«, tak zní jeden z postulátů George Orwella. Jeho ztělesnění představuje Greta, dívenka, která postrádá jakékoli vzdělání. Naučili ji několik frází a křičet na »ctihodné« politiky v OSN: »Jak si troufáte nic nedělat… a krást moje dětství«. Jenže politici nejsou v OSN, aby něco dělali. Jsou placeni za účast, nikoli za výsledek. A tak zatleskali kritice z úst malé holky a šli si po svých. Možná s pocitem, že se účastnili kusu historie. Bylo to bezbolestné, nikdo na nich nebude chtít, aby hnuli prstem.

V nevědomosti je síla odpůrců jaderné energie. Zdebilizovaní politici dávají na jednu misku vah znalost a na druhou nevědomost. Prý kvůli vyvážení názorů. Proti vědeckému poznání staví nevědomost, kamuflovanou jako »společenskou přijatelnost«.

Podnik AECL dokončil před lety projekt týkající se hlubinného uložení jaderného odpadu ve vytipovaných oblastech Kanadského štítu. Zpráva byla předána vládě, která po osmi letech (!) zkoumání dospěla k tomuto závěru:

»Bezpečnost konceptu AECL byla dostatečně prokázána z technického hlediska, ale nikoli z hlediska společenského. Koncept AECL pro (hlubinné geologické) uložení odpadu nemá v současné podobě širokou podporu veřejnosti a (tím pádem) odpovídající míru přijatelnosti. Nemůže tedy být použit jako kanadské řešení pro likvidaci vyhořelého paliva.«

V Česku může vesnické referendum zastavit jakýkoli vědecky podložený projekt. Podle pravidla »vědcům tak nějak nevěříme« lze v pseudodemokratické společnosti zlikvidovat cokoli.

V Česku, kde trvá postavení kousku dálnice řadu let, je nepravděpodobné, že se reaktor vůbec začne stavět a podaří dokončit. Bude zapotřebí nová legislativa, zpřísní se emisní limity a bůhvíco přijde z EU. Možná bychom si měli začít připravovat louče do zásoby.

Politika

Jadernou elektrárnu musí někdo postavit. O dodavatelích bude rozhodovat vláda, která předstírá, že vypsaná soutěž bude a musí být otevřená, jak se v kapitalismu sluší a patří.

Potenciální dodavatele je možné spočítat na prstech jedné ruky. Čína, Rusko, Jižní Korea, Francie a USA. Pokud naši politici po vystrčilovsku ztopoří hřbet, je naděje, že si uvědomí, že nejzákladnější hodnotou naší současností jsou grošíky, a vyberou pro naše spotřebitele tu nejlepší z možných nabídek. Ostatní, s ohnutostí zad sobě vlastní, vyhoví pánu a předem vyřadí z tendru Rusko a Čínu. Stačí je trochu poplácat po zádech.

Politici žonglují se slovy závislost a ohrožení. Nedochází jim, že nebezpečnost světa spočívá v házení vidlí do mezinárodních vztahů. Náš pán by rád válku nebo alespoň její hrozbu, aby šly zbraně na odbyt. Jen tak na okraj: Odmítáme Čínu, ale Westinghouse se tam podílí na stavbě dvou reaktorů.

Absolutní hrozbou světu jsou jaderné zbraně. Veřejnost bojující proti »atomům« to ovšem ignoruje. Šílení státníci a jejich generálové si pohrávají s odstrašováním protivníka. Až to přeťápnou, svět skončí opravdovým výbuchem.

Biden ještě není prezidentem a již tvrdí: »…globální problémy vyžadují americké vůdcovství. Jsme připraveni obnovit vedení, které bude, že Spojené státy musejí mít vůdčí roli nejen příkladem naší síly, ale i silou našeho příkladu.«

Kdysi dávno se špičkoví vědci stavěli proti atomové bombě. My máme Drahoše, Pačesy a Zažímalové (abych jmenoval elity z AV ČR), ale od nich nelze očekávat, že by projevili vlastní názor. Možná si netroufnou nějaký mít.

(Autor byl 22 let zaměstnán v kanadském podniku Atomic Energy of Canada Ltd. v oblasti životního prostředí.)

Jiří JÍROVEC