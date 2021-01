V duchu sametu

Také letos byla naše společnost připravována na oslavu sametu 1989. Oslavovali především ti, kterým majetkový a politický převrat přinesl takové výhody, o kterých se jim ani nesnilo. V čem vidím ty výhody?

V prvé řadě v tom, že řada lidí si opravdu, ale opravdu pomohla, protože vyslechla včas a na správném místě hlavní myšlenku sametu, která ústy pana exprezidenta Václava Klause znamenala, že… Každý se musí postarat sám o sebe…, a v tom duchu napomáhal ke zbohatnutí svým kamarádům, přátelům a známým, kteří mu to později měrou vrchovatou vynahrazovali. Tito lidé se bez ostychu stali majiteli a vlastníky národního majetku, aniž by se většinou na jeho tvorbě výrazně podíleli. Tito lidé umožnili mimo jiné tzv. kuponovou privatizaci, do jejíhož čela se postavil právě Václav Klaus.

Zanedlouho se ukázalo, že šlo o jeden z největších podvodů století, kterému podlehla řada lidí ve vidině zbohatnutí. Ale ouha. Co zbylo ze zlatého telete? Většinou cáry papíru, které si mohli dát za klobouk, protože soukmenovci kuponové privatizace pláchli do daňových rájů spolu s utrženým jměním. Však si pamatujeme, jak se za benevolence tehdejšího vedení policie podařilo zdrhnout Koženému, Krejčířovi, atd.

Jestli si dnešní lžidemokraté myslí, že jsme všichni omezení hlupáci, jak nás řada z nich nazývá, nezapomněli jsme na prolhané a posvěcené Václavem Malým desatero Havla, které začínalo… komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. A končilo… již nikdy nepůjdeme do žádného vojenského paktu, již nikdy nenastane doba ztráty základních sociálních jistot.

A výsledky těchto bohapustých lží známe z řad občanů a pociťujeme je dodnes na vlastní kůži.

Po listopadu se vyrojila zvláštní elitní skupina, čítající tisíce politologů, sociologů, historiků a dokonce rychlokvašených právníků, kteří začali úřadovat a likvidovat skutečná práva lidí. Mnozí z nich se dosud holedbají ve vysokých státoprávních funkcích postavením, které jim bylo dáno jako odměna za podíl na podvodech a likvidaci národního hospodářství, jak v ekonomické, tak humanitární funkci státu.

Pod vedením těchto elit se rekrutují i politici, kteří se pasují do všeználků a vševědoucích sibyl a podle toho jednají.

Když za pomoci televizních společností jsou seřazeni v jednom šiku za řečnickými pulty, již dopředu občan ví, co z nich vypadne. Fiala, Pekarová Adamová, Kalousek, Stanjura, Novotný, Hřib, Němcová, Langšádlová, Rakušan, Bartoš a další, to jsou tedy perly řečí, s čím se představují národu. Na jedné straně pouze demagogicky opakují, jak to kromě nich všichni dělají blbě, a nejde jenom o pandemii COVID-19, žasnou nad skutečností, že by se mělo začít řádně pečovat o důchodce a rodiny s malými dětmi, donekonečna z nich čiší nenávist k zemím, které se odmítají podřídit tlaku USA. Především jde o nenávist až za hrob proti Ruské federaci a Číně. Čiší z nich nenávist vůči těm našim občanům, kteří již mají dost jejich tlachání a nesouhlasí s jejich falešnými názory.

Na druhé straně bourají vše, co by mohlo zlepšit životní úroveň prostých lidí. Nepřiloží ruku k dílu v případě, že je společnost potřebuje. Postupují v duchu známého »psi štěkají, ale karavana táhne dál«.

Sladké předvolební sliby těchto elit jsou platné do té doby, než se dostanou znovu k moci, a pak se jejich voliči diví, jak je možné, že se dokážou tak rychle přebarvit. Ano, dokážou to, protože jim jde především o jejich osobní postavení a prospěch.

I tuto doménu chování jim umožnil Listopad 1989.

Nechtěl jsem vás zarmoutit svými názory. Tak na závěr něco osobního. Smekám před všemi těmi obětavými lidmi bez ohledu na jejich věk, postavení a služební zapojení do boje za překonání současných potíží z hlediska zdravotních. Tito lidé si zaslouží naši úctu a obdiv. Respektujme jejich rady a doporučení, neboť to je jediná cesta, jak znásobit úsilí za záchranu lidských životů. Dokažme je bránit před demagogiemi a útoky elitářů, politických papalášů, kteří se jim snaží házet klacky pod nohy.

Jiří POKORNÝ, Beroun