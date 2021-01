O »politice vlastních zájmů«

Mnohdy stačí, když si jen osvěžíme myšlenky vyslovené v minulosti. Často »mluví« i k nám, kterých se pronesená věta zdánlivě netýká. K lepšímu pochopení mého tvrzení použiji příklad.

V dobách, které už jsou za námi a skončily porážkou nacistického Německa, britský premiér pronesl následující slova: »Rusko uplatňuje chladnou politiku vlastních zájmů…« Skutečně. Zájmem Ruska, tedy Sovětského svazu, bylo porazit nacistické Německo a dobýt Berlín. Bylo to ovšem i zájmem západních spojenců a většiny zemí Evropy. Pak, po vítězné válce, se najednou cosi změnilo. Vlastní zájem vedl Brity do podpory fašisticko-nacionalistických sil v Řecku, vlastní zájmy Američanů vyvolaly vytvoření Trumanovy doktríny a stanovení podmínek pro přijetí Marshallova plánu. Vlastní zájem pochopitelně měl i Sovětský svaz. Proto ve většině zemí, které osvobodil, vznikly jemu nakloněné režimy. A to, že by se ve svém pochodu na západ Rudá armáda zastavila na, dejme tomu, Curzonově linii, tedy vytlačila nacisty ze své země a svět nechala svému osudu, jistě i nyní připadá nám všem jako nesmysl.

Ani dnes tomu není jinak, tedy že politika té či oné země by měla vycházet z vlastních zájmů. Jenže vlastní zájmy Spojených států jsou zcela jiné než ty ruské, čínské, a dokonce než ty naše, i když se všichni tváří, že jsou vlastně tytéž. Je v našem zájmu, dejme tomu, mise v Afghánistánu? Není. Nebo je v našem zájmu nakoupit vojenskou techniku, jež je určena pro tyto boje, a tak odčerpat peníze z rozpočtu, které by mohly být v době koronaviru použity třeba na boj s ním? Jsou v našem zájmu sankce proti Rusku proto, že prý si silou »připojilo« Krym? Jenže ono to nebylo silou, ale přáním zdejšího ruskojazyčného obyvatelstva, které chruščovovským Mnichovem bylo v padesátých letech násilně vklíněno do Ukrajiny. A nedivme se, že Rusku návrat pod svou jurisdikci násilně odděleného poloostrova vyhovoval. Kdyby totiž to neudělalo ono, pak »daný region by mohl sloužit jako skvělá základna NATO a amerických ozbrojených sil«.

Ne, tato slova jsem si nevymyslel, ta vyslovil ještě jako viceprezident dnešní vítěz amerických prezidentských voleb Joe Biden. Tím by Spojené státy ovládly Černé moře a vlastně celý tento region. Rusko by se tady najednou stalo druhořadým, stejně jako ruskojazyčné obyvatelstvo přímo na Krymu. Anulovalo by se to, co dokázala zajistit vojska Kateřiny Veliké. V zájmu Ruska bylo uhájit tento prostor. Proto se nedivme, že návrat Krymu domů rádo přijalo.

Každý si tedy chrání své vlastní zájmy. I Rusko si je zde hájilo, a uhájilo. Na rozdíl třeba od nás, protože v našem zájmu není ani afghánská mise ani sankce podvazující hospodářské styky.

Jaroslav KOJZAR