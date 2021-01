Ilustrační FOTO - Pixabay

Zůstaň doma a rozhněvaný

Dodržovat společenské rozestupy je těžké, a není to zábavné. Nezpochybňuji, že děláme, co je nutné. A to, dokud nebude dostupné lepší testování, ošetřování a prevence, napsala Jill Richardsonová v americkém The Cold Type Magazine. Autorka o sobě uvedla, že usiluje o doktorát filozofie ve společenských vědách na Wisconsin-Madisonské univerzitě.

Ale to, pokračovala, že jsme doma v karanténě, nás odděluje v době, kdy potřebujeme kontakt. A víte co? Je v pořádku se kvůli tomu cítit naštvaní. Je důležité si vzpomenout, že to děláme částečně proto, že ti nahoře to zpackali. Trump propustil tým pro reakci na pandemie před dvěma lety, ačkoli Obamovi lidé v roce 2016 varovali, že musíme pracovat na tom, abychom byli připraveni. Nepřekvapí, že vládní procvičování simulace už předloni shledalo, že na pandemii připraveni nejsme. Později, dokonce když nemoc už dorazila do USA, odborníci na infekční nemoci ve státě Washington museli bojovat s federální vládou o právo testování na koronavirus. A zhoršuje se to.

Teď víme, že senátor Richard Burr bral varování vážně celé týdny předtím, než byla podniknuta vůbec nějaká skutečná akce - a vše, co udělal, bylo, že prodal balík akcií a zároveň říkal veřejnosti, že je všechno výborné. Mezitím Trump nechtěl velké testování, protože chtěl udržet počet potvrzených případů nízko, aby si pomohl ke znovuzvolení. Lidé, jimž jsme věřili, že nás udrží v bezpečí, to neudělali. Teď je veškerá ekonomika vzhůru nohama, lidé umírají a my jsme všichni zavření doma. Vyčerpává to. Měli bychom se hněvat. Jsem dost mladá na to, abych se nemusela bát o živobytí, když vážně onemocním. Ale zůstávám doma, protože to nechci chytit a náhodně to přenést na někoho, kdo je zranitelnější než já. Jsem si vědoma obětování mnoha z nás v zájmu ostatních. Někteří přišli o práci, zatímco další se vrhají do nebezpečí, když pracují mimo domov, protože nic jiného si nemohou dovolit, nebo, v případě zdravotníků, protože jsou velmi potřební.

Celé rodiny jsou zavřené pospolu a slýcháme vtipy, že rozvodoví právníci budou mít plno práce, až tohle skončí. Rodiče spisují a posílají memoáry o tom, jak si váží učitelů teď, když jsou se svými dětmi zaseknutí celé dny. Jsem úplně sama, jen s kočkou. Bojím se o absolventy univerzit, kteří letos promují a snaží se najít práci. A co lidé náchylní k obavám a depresím? Nakolik tohle zjitří domácí násilí? A co lidé ve vězeních a vazebních střediscích? Naše společnost je hluboce nerovnostářská. Takže ačkoli virus sám o sobě nediskriminuje, tahle větší krize zasáhne lidi nerovným dílem. Někdo nemá zdravotní pojištění. Někdo není ani v evidenci, nemá doklady. Někdo je náchylnější k úmrtí z nemoci.

Lidé u moci, kteří to zpackali, jsou dost bohatí, aby mohli pracovat z domova, zachovat si příjem a dosáhnout na dostupnou zdravotní péči. Hlavní nápor ponesou ostatní, oni ne. Není to spravedlivé. Podporuji cokoli, čím můžeme zabránit šíření viru a ochránit zranitelné lidi, ale mám oprávněně vztek na ty, jejichž neschopnost nás do téhle situace dostala. Zasloužíme si něco lepšího.

Překlad Vladimír SEDLÁČEK