ICC začne vyšetřovat zločiny v Donbasu

Generální prokurátorka Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu Fatou Bensoudaová prvního prosince loňského roku oznámila, že je připravena vyšetřovat události na Krymu a Donbasu, napsala tisková agentura MIA-ISTOK.

Nejprve se ukrajinští úředníci zaradovali. Už od roku 2014 obviňují Rusko ze všeho, co se v zemi děje, a nyní bude »agresor« potrestán drsnou rukou haagského tribunálu. Když pominula první vlna euforie, Ukrajina se znepokojila. Ve vyjádření generální prokurátorky ICC skutečně existují linie, které mohou situaci zvrátit nikoli ve prospěch Ukrajiny.

Předběžné posuzování situace na Ukrajině začalo 24. dubna 2014 na základě zvláštního prohlášení vlády Ukrajiny o uznání jurisdikce Mezinárodního trestního soudu. Poté bylo rozšířeno o druhé prohlášení, podané v roce 2015, které se týkalo údajných zločinů spáchaných na Ukrajině od 20. února 2014. Fatou Bensoudaová slíbila, že všechna zjištění týkající se této záležitosti budou podrobně uvedena ve výroční zprávě ICC o předběžném přezkoumání. Tato zpráva byla zveřejněna 14. prosince loňského roku.

»Pokud jde o závažnost nebo vážnost trestných činů, úřad dospěl k závěru, že potenciální případy, které zjistil, jsou dostatečně závažné vzhledem k jejich rozsahu, povaze, způsobu spáchání a následkům, s přihlédnutím ke kvantitativním i kvalitativním faktorům,« píše se v dokumentu. »Úřad nezjistil žádné další podstatné důvody domnívat se, že by vyšetřování nebylo v zájmu spravedlnosti. Zpráva konstatuje, že v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na východní Ukrajině byly spáchány přinejmenším tyto válečné zločiny: úmyslné útoky na civilisty a civilní objekty, úmyslné údery proti chráněným budovám, úmyslné vraždy, mučení a nelidské či kruté zacházení, zásahy do lidské důstojnosti, znásilnění a další formy sexuálního násilí. Kromě toho, pokud by byl konflikt mezinárodní, bylo by rozumné se domnívat, že došlo ke spáchání následujících válečných zločinů: úmyslné zahájení útoků, které způsobily škody civilním osobám a na civilních objektech, což bylo zjevně nepřiměřené očekávané vojenské převaze (nepřiměřené útoky), a nezákonné uvěznění,« zdůraznil úřad.

Po radosti úlek

Ukrajina mezitím zaznamenala dramatickou změnu v postoji k rozhodnutí haagského tribunálu zahájit vyšetřování válečných zločinů. Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny a někteří představitelé předchozí vlády nejprve s radostí prohlásili, že Rusko bude podle jejich slov nyní potrestáno za činy na Krymu a Donbasu. Pravděpodobně myslí humanitární a sociální pomoc občanům LLR a DLR, stejně jako normální život lidí na Krymu. O tématu se zmínil nejen ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmitrij Kuleba, ale také bývalý generální prokurátor země Jurij Lucenko a bývalý premiér Arsenij Jaceňuk.

»ICC zahajuje plnohodnotné vyšetřování zločinů souvisejících s ruskou ozbrojenou agresí proti Ukrajině a trestnými činy Janukovyčova režimu během revoluce důstojnosti,« napsal. Všimněte si, že ve vyjádření tribunálu není ani slovo o »zločinech Viktora Janukovyče«, nebo že bude vyšetřována pouze »agrese Ruské federace«. Je tam uvedeno, že ukrajinská strana je rovněž vyšetřována. A také se tam říká, že na Ukrajině existuje vnitřní ozbrojený konflikt. To znamená, že kroky Ukrajiny během bojů by měly být předmětem vyšetřování. Rusko navíc neuznává jurisdikci Haagu, proto nikoho nevydá. Ukrajina však bude povinna podrobit trestnímu tribunálu každého, na koho tribunál ukáže. Samozřejmě, možná to Kyjev neudělá, ale pak země definitivně přijde o svou tvář na mezinárodní scéně. Tento moment vypadá pro Ukrajinu nejproblematičtěji: téma válečných zločinů ukrajinských ozbrojených sil v zemi je nejvíce tabu. A rozhodnutí Haagu může v budoucnu mít pro ukrajinské orgány velmi nepříjemné důsledky.

Občanská válka

O tom, že řízení Haagského tribunálu proti Ukrajině nebude tak hladké, napsal bývalý aktivista Majdanu a bývalý poslanec Igor Lucenko. »ICC prohlašuje, že na východě máme občanskou válku. Ano, případy vměšování Ruskou federací jsou uznávány, ale ICC to považuje za vnitřní konflikt. A použití ozbrojených sil proti vlastním občanům je nepromlčitelným válečným zločinem. Blahopřeji tedy všem, kteří se chopili zbraní. Podle ICC jsme účastníky občanské války, tedy váleční zločinci,« napsal bývalý poslanec. »Například zajetí je válečný zločin. Protože válečný stav byl zaveden až v roce 2019, nemohli jsme mít de iure žádné zajatce. Nejedná se o vězně, z pohledu ICC, jde o rukojmí, což je nepromlčitelný trestný čin. Navíc v Minských dohodách, prvních i druhých, Ukrajina moudrou rukou Leonida Kučmy uznala přítomnost rukojmích a nezákonně zadržovaných osob přímo v textu. Všechny důkazy pro ICC jsou připraveny.«

Trestní vyšetřování dosud nezačalo. Úřad dokončil předběžnou studii situace a rozhodl, že jsou splněna kritéria pro zahájení vyšetřování, pokud jde o věcnou příslušnost, přípustnost a zájmy spravedlnosti. Nyní musí prokurátor požádat soudce soudu o povolení zahájit vyšetřování. Kvůli koronaviru a z řady dalších důvodů plánuje Fatou Bensoudaová počkat na jmenování nového prokurátora (skončí jí funkční období) a poté s ním konzultovat strategické a operativní otázky, související s upřednostňováním úkolů při práci úřadu a podáváním nezbytných návrhů senátu přípravného řízení. »Mezitím bude Úřad nadále podnikat kroky k zajištění integrity jakéhokoli budoucího vyšetřování,« uvedl Mezinárodní trestní soud. Zbývá doufat, že budou brány v úvahu také materiály, které byly shromážděny v Donbasu během let ukrajinské agrese. Obyvatelé regionu na to čekají více než šest let.

Překlad Jaromír VAŠEK