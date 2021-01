Ilustrační FOTO - Pixabay

Brusel nám nemá diktovat vakcínu

Neměli bychom být závislí pouze na rozhodnutí Bruselu, co se týče možností vakcinace, máme na to své úřady. Každopádně očkování je momentálně jediný způsob, jak se vrátit k normálu.

V Partii na televizi Prima to uvedl předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Nesouhlasím s tím, že EU nám bude určovat, jakou vakcínu máme používat. Všichni nakupují tak, aby proočkovali co nejrychleji svoji populaci, my, když budeme postupovat stávajícím způsobem, tak to bude trvat tři až pět let,« konstatoval Filip. Není pak podle něj věcí evropského práva, aby České republice Brusel určoval, jakou vakcínu si máme koupit. »Máme přeci svoje úřady, především Státní ústav pro kontrolu léčiv, které to mohou udělat,« připomněl Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Chápe prý dále, že někteří ve vakcínu nemají nyní důvěru, vzhledem k tomu, v jaké rychlosti byla vyráběna. »Proto je tu Státní ústav pro kontrolu léčiv, který by měl dát dobrozdání,« dodal s tím, že doporučení EU se mu nezdá dostatečné. Proočkování společnosti je ale podle něj potřeba, protože pouze to opravdu řeší návrat k běžnému životu.

Filip také doporučil, aby byla decentralizována opatření. »Zatím vše děláme centrálně a přitom ta decentralizace, tedy zvýšení pravomocí krajských ředitelství hygienických stanic, aby oni jednali s místními podniky, by bylo řešením,« uvedl Filip a doplnil, že to není o utahování šroubů. »To je o konkrétním řešení konkrétních případů a to nemůže řešit ministr zdravotnictví. Bez decentralizace a bez přenesení odpovědnosti to to nejde řešit,« konstatoval.

Uvědomila si vláda priority?

premiér Andrej Babiš (ANO) ve stejném pořadu řekl, že vláda zatím nerozhodne o navrácení deseti miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany. Poslanci totiž v prosinci převedli deset miliard korun z návrhu rozpočtu ministerstva obrany do rezervy. KSČM tím totiž podmiňovala svůj souhlas s návrhem státního rozpočtu. Zástupci vlády poté oznámili, že peníze na začátku ledna z rozpočtové rezervy obraně vrátí. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) slíbil, že tak učiní již 4. ledna.

Vláda k tomu ale podle Babiše ještě nemá potřebná »čísla«. Učiní tak až prý později v lednu. Filip uvedl, že je rád, že vláda o vrácení deseti miliard armádě jednat nebude.

Podle něj si vláda uvědomuje, že peníze budou potřeba na boj s pandemií. »To by byl podraz vlády na sebe,« řekl Filip. Upozornil přitom, že rozpočet armády roste. Komunisté podle něj nemají problém, pokud se peníze vrátí armádě nebo policistům, ale v souvislosti s pomocí v boji proti pandemii, a nikoliv na nákup vojenské techniky. »Řekli jsme, aby vláda ty peníze využila na řešení pandemie. Jsem rád, že to nebude součástí jednání vlády. I vláda si podle mne uvědomila, jaký je stav, a že bude ty peníze potřeba na řešení pandemie,« připomněl Filip.

Schodek loňského rozpočtu bude podle Babiše kolem 370 miliard korun. Premiér zároveň upozornil, že vláda bude muset předložit Sněmovně novelu státního rozpočtu na letošní rok, která započítá i dopady daňového balíčku. Ten ve schváleném rozpočtu se schodkem 320 miliard korun zatím započítán není.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) 30. prosince uvedla, že státní rozpočet za loňský rok skončí se schodkem v rozmezí 370 a 380 miliard korun. Konečný výsledek státního rozpočtu oznámí ministerstvo financí na tiskové konferenci zítra.

Babiš radost nemá

Babiš také v Partii uvedl, že ho překvapilo, že prezident Miloš Zeman už vyhlásil termín podzimních sněmovních voleb. Radost z toho nemá, protože ANO bude muset už od nynějška vykazovat náklady na kampaň. Ve volbách bude chtít obhájit post premiéra. Volby chce v říjnu opět vyhrát. Čeká, že při nich budou »všichni proti Babišovi«. Vznikající opoziční koalice prý nepodceňuje.

Na otázku, zda si sám sebe dokáže představit v opozici jako řadového poslance, řekl, že možná ano. »Může to být zajímavé,« poznamenal. Nechtěl ale komentovat, zda se bude ucházet o funkci prezidenta. »Vyloučit můžeme jenom smrt, bohužel jednou zemřeme. Ale to není pro mě téma,« řekl k případné prezidentské kandidatuře na několikerý dotaz, zda může svou kandidaturu vyloučit.

(cik)