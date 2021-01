Ani demokracie není bezbřehá

Demokracie není bezbřehá. Má své hranice. I když, jak vidíme na současných Spojených státech, lze si ji vykládat po svém. Mám na mysli postoj ještě stále současného prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho podivný výklad americké Ústavy.

Také u nás tomu není jinak. Určité skupina lidí si myslí, že lze všechno. I v době ohrožení populace prosazovat pouze své zájmy. Chápu rozhořčení majitelů hospod, restaurací, hotelů a ubytovacích zařízení, ale šli přece do podnikání dobrovolně s cílem co nejvíce vydělat. Museli počítat s tím, že se jim z těch či oněch důvodů nebude dařit. A nemuselo jít vždy o to, že je porazí momentálně lepší nebo nápaditější konkurence. Nejsem přesvědčen, že sáhli na své samé dno a že jsou na pokraji krachu, když navíc vláda v rámci svých možností pomůže.

Nejsem ani přesvědčen, že lidé nemohou několik týdnů žít bez hospod a bez ubytování, dejme tomu, v lyžařských střediscích. Mohou, ale nechtějí. Jejich pojetí demokracie je egocentrické. Nechá se vyjádřit jednoduše: Já jediný jsem na světě a jakékoli mé omezení je porušení mé demokracie. Zvláště mladí, kteří ještě málo udělali pro společnost, se staví za své zdánlivé právo. Proto nejen demonstrovali na silvestra na Václavském náměstí v Praze a dalších náměstích velkých měst, demonstrativně odložili roušky a snažili se narušit také dobu zákazu vycházení a… narušili ji.

Jenže demokracie podle ústavy má svá pravidla. Občan má nejen svá práva, ale i povinnosti. Čili platí, že demokracie a svoboda jednotlivce mají své hranice. Že nelze být demokratem, když narušuji svobodu jiného člověka, a dokonce ho ohrožuji. Přitom to nemusí být jen krádežemi, vraždou, zakazováním věřit či brát druhému třeba právo na svobodu projevu. Ústava byla vytvořena, aby stanovila jasná pravidla pro naše chování, a ta se musí dodržovat. Demokracie není v tom, že ji demonstrativně roztrhám, jako to učinil nedostudovaný teolog Minář. Roztrhat ústavu totiž se pokoušeli jiní a někdy se jim to dokonce povedlo. Naštěstí ty okamžiky už jsou za námi.

Dnes jde o to, abychom ochránili nejen sami sebe, ale i druhé, zvláště pak ty, kteří jsou kvůli stáří a nemocím ohroženější. Proto ony bariéry, které omezují »absolutní« demokracii a svobodu. A ti, kteří demonstrativně křičí, že je narušována nejen demokracie, ale i jejich práva a svoboda, jen dokazují, že oni jsou těmi narušiteli. Splnění jejich požadavků by totiž znamenalo zmaření dalších stovek a tisíců životů těch, kteří vůči COVID-19 nejsou tak imunní. Povolit to, je vlastně totéž anebo tomu velmi blízké jako legalizovat ubližování ostatním lidem.

Otakar ZMÍTKO