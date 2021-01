Právo podnikat víc než právo na život

Vystrčilův novoroční projev stálo za to si poslechnout. Slova o demokracii a lidských právech byla vyslovována ve všech tóninách. Také o Senátu, jenž je garantem listopadových výdobytků, hovořil. Zdůraznil, že stejně jako Václav Havel i on říká lidem pravdu a nechce jim lhát. Proto sepsul i současnou vládu. Nedokázala, říkal, nás v druhé polovině roku ochránit. Jako důkaz se zeptal: Kam poběží PES? A to prý vláda neví. Kdo by však byl onou Pýthií, jež by dokázala vývoj předpovědět, nám neřekl. Jen to, že byla narušena základní lidská práva, zvláště to hlavní: Právo podnikat. Čtete správně. Nikoli právo na život, ale »podnikat«. O právu na zdraví pochopitelně také nemluvil. Zavání socialismem. On, potomek podnikatelů z jižního rozhraní Čech a Moravy, jemuž minulý režim ublížil znárodňovacími dekrety, nemůže pochopitelně mluvit jinak. Napřed jsou peníze, kapitál, pro jednotlivce a nějaké úzké společenství, teprve poté právo pro většinu, pro celek. Obavy o nás všechny byly tak zastřeny mlhavými »lidskými právy«, z nichž kupředu se tyčilo zmíněné podnikání.

Vláda má podle něj vědět, kam poběží PES. Ale jak to může vědět, když to nevědí ani ostatní vlády světa? Koronavirus je nový fenomén, s nímž se zatím učíme potýkat. Kdyby totiž někdo věděl, kam pomyslný PES poběží, bylo by to na Nobelovu cenu.

Předseda Vystrčil vtíravým hlasem připomínajícím kázání kněze z kazatelny nemohl neskrýt svůj napoleonovský komplex. Malý, ale přitom, podle sebe sama, velký senátní předseda, který míří ještě výš. Tedy alespoň ve svých představách. Jistě si myslí, že svět mu bude brzy ležet u nohou, stejně jako tchajpejské letiště, kde vstoupil přímo z letadla na červený koberec, aby později prohlásil: »Jsem Tchajwanec«.

Dnes se cítí být Mesiášem, který prý stejně jako Václav Havel mluví pravdu. Skutečně? Je tedy pravdou, že nikdy do žádného paktu nepůjdeme, že nebude nezaměstnanost a že si všichni budou rovni? Proč potom právo na život, právo na zdraví je méně, než právo vlastnit? Proč o těchto právech předseda Vystrčil nemluvil jako o prvořadých? Proč slovo solidarita, prostá lidská solidarita, vymizela z jeho slovníku?

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)