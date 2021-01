Ilustrační FOTO - Pixabay

Podnikatelé čerpali necelých 40 miliard

Podnikatelé ze záručních programů COVID II, III, Praha a plus podle nově zveřejněných dat České národní banky (ČNB) k 15. prosinci získali zhruba 39,4 miliardy korun.

Banky ke stejnému datu schválily žádosti za 44,7 miliardy korun. Čerpání v porovnání s naposledy publikovanými údaji k 30. listopadu vzrostlo o 3,4 miliardy korun, objem schválených žádostí stoupl o 3,7 miliardy korun.

V novém roce pokračují programy COVID III a COVID plus. Jejich fungování je zatím schváleno do konce června. Prodloužení provázejí některé změny. Například peníze z těchto programů je možné kromě provozních nákladů využít i na investice. V případě programu COVID plus bylo zvýšeno krytí nesplacené jistiny až do 90 procent, záruky byly prodlouženy na šest let.

Živnostníci a firmy s až 550 zaměstnanci mohou žádat o půjčky z programu COVID III. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Banky v COVID III k 15. prosinci podle ČNB schválily 3220 žádostí za zhruba 19,9 miliardy korun. Podnikatelé z programu zatím čerpali úvěry za přibližně 17,4 miliardy korun. V programu bylo dosud přijato 5891 žádostí za 34,2 miliardy korun. Ve srovnání s daty k 30. listopadu počet přijatých žádostí k 15. prosinci vzrostl o 273, objem stoupl o zhruba 1,7 miliardy korun.

Velké exportně zaměřené firmy mohou nadále využívat program COVID plus. Počet schválených žádostí od 30. listopadu do 15. prosince vzrostl o deset na 63, objem se zvýšil o 1,8 miliardy na 9,3 miliardy korun. Podniky k 15. prosinci získaly přibližně 7,8 miliardy korun. Banky zatím u programu přijaly 91 žádostí za 13,5 miliardy korun. Od 30. listopadu do 15. prosince přibyly tři žádosti za 59 milionů korun. Za úvěry u programu COVID plus ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).

U programu COVID II bylo podle ČNB k 15. prosinci schváleno 3115 žádostí za přibližně 14 miliard korun, podnikatelé čerpali 12,8 miliardy korun. ČMZRB celkem schválila 3234 žádostí za 14,9 miliardy korun.

V případě programu COVID Praha se počet schválených žádostí podle údajů ČNB od 30. listopadu do 15. prosince nezměnil, zůstal na 284 žádostech za zhruba 1,5 miliardy korun. Pražští podnikatelé k 15. prosinci čerpali 1,4 miliardy korun. ČMZRB schválila 311 žádostí za 1,6 miliardy korun.

