V domovech důchodců je minimum seniorů

V domovech důchodců a domovech se zvláštním režimem pobývají asi 2,5 procenta lidí nad 65 let. Valná většina seniorů ČR tak žije doma. Vyplývá to ze statistických údajů ze sociální a demografické ročenky.

Vláda zdůrazňuje nutnost ochrany seniorů před koronavirem. V poslední verzi své strategie očkování z 22. prosince počítá s tím, že nejdříve mají vakcínu v lednu a únoru vedle zdravotníků, nemocničních pacientů nad 65 let a s vybranými chorobami, praktiků, záchranářů, hasičů, policistů a vojáků dostat klienti a pracovníci domovů seniorů a domovů se zvláštním režimem.

V domovech seniorů a v domovech se zvláštním režimem je celkem 57 600 míst. V zařízeních pobývá ale podle poslední statistické ročenky sociálních věcí asi 55 000 klientů a pracuje kolem 53 600 zaměstnanců, většina se přímo stará o klienty. V těchto dvou druzích služeb by tak očkování mělo dostat víc než sto tisíc lidí, pokud by o ně tedy měli všichni zájem.

Podle očkovací strategie mají ministerstvo práce a kraje vytipovat domovy, kde je potřeba očkovat. Mají zjistit počet zájemců i možnosti naočkování tamním praktickým lékařem. Státu nepatří žádný z domovů. Kraje a obce zřizují dvě třetiny domovů pro seniory a téměř tři pětiny domovů se zvláštním režimem. Zbytek provozují církve, neziskové organizace a další subjekty.

Lidí nad 80 let žije v ČR přes 441 000. Z nich 30 procent bydlí podle dat statistického úřadu na venkově v obcích, které mají méně než 3000 obyvatel. Je to 129 000 lidí po osmdesátce.

Valná většina seniorů nepobývá v ústavních zařízeních a je doma. Nejvíc obyvatel nad 80 let mají velké kraje, a to Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj. V každém z nich je přes 50 000 osmdesátníků a starších. Lidé nad 65 let ve všech krajích tvoří víc než 18 procent obyvatel, v některých pak přes 20 procent. Jihočeský kraj už oznámil, že chce do prázdnin naočkovat ne lidi nad 65 let, ale lidi nad 60 let. Podle vládní strategie by se mělo v ČR očkovat celkem 6,95 milionu lidí a tato akce má skončit za rok a půl v červnu 2022.

Řada starších lidí bude mít také problém se na očkování dostat. Seniorské organizace upozorňují na to, že mnozí senioři i týdny nevyjdou z bytu, a to kvůli bariérám či jiným obtížím. Šéf České lékařské komory Milan Kubek proto zdůraznil, že očkování musí za lidmi a není možné je nutit někam dojít.

(ste)