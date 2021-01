Mar-a-Lago. FOTO - Wikimedia commons

Dosluhujícího prezidenta na Floridě nechtějí

Dosluhující prezident USA Donald Trump se podle některých náznaků chystá po opuštění Bílého domu nastěhovat do svého luxusního klubu Mar-a-Lago ve městě Palm Beach na Floridě. Americká média však upozornila, že takový záměr bude čelit právním překážkám a nelibosti některých rezidentů v luxusní čtvrti, kde se nemovitost nachází.

Když totiž Trump svůj klub v 90. letech minulého století otvíral, zavázal se v dohodě s místními úřady, že bude v rezortu pobývat maximálně tři týdny v roce, informoval server CNN.

Další Trumpův podvod

Trump koupil stavbu v Palm Beach v roce 1985, kdy sloužila jako soukromý dům. Jeho cílem však bylo přeměnit jej v luxusní klub a golfový rezort. K tomu potřeboval povolení úřadů, jež si prosadily do smlouvy řadu podmínek. Jedna z nich stanoví, že žádný z obyvatelů hotelu, včetně Trumpa, nesmí strávit v rezortu více než sedm po sobě jdoucích dní, přičemž za jeden rok tam smí pobýt maximálně tři týdny.

Republikán toto pravidlo v posledních čtyřech letech porušoval a jeho sousedé si nestěžovali, podle CNN, jen kvůli tomu, že byl sloužícím prezidentem. To se však po 20. lednu změní a řada obyvatel luxusní čtvrti, kde se Mar-a-lago nachází, nyní dává najevo, že nepodporuje Trumpův záměr přesunout se do klubu natrvalo.

Právník Reginal Stambaugh již napsal jménem jednoho z místních obyvatel dopis úřadům města Palm Beach, v němž je vyzývá, aby vynucovaly dohodu z roku 1993 a »vyhnuly se tak situaci trapné pro všechny a daly prezidentovi čas na to, aby si zařídil bydlení jinde v oblasti«. Podle odborníků by mohlo město Trumpův klub v případě nerespektování dohody pokutovat, nebo na něj podat žalobu.

Sousedi si podle CNN mj. stěžují, že Trumpova přítomnost v klubu narušuje normální život v celé čtvrti, jelikož kvůli ní platí v okolí přísná bezpečnostní omezení, která například narušují plynulost dopravy. Trumpovi přitom zůstane prezidentská ochranka i poté, co přestane být prezidentem, rozsah bezpečnostních opatření však bude o něco menší.

Vždycky něco extra

Trump se dostal v minulosti s úřady města Palm Beach do řady právních sporů. Jeden z nich se například týkal více než 24metrového stožáru, na němž vlála americká vlajka o velikosti asi 35 metrů čtverečních. Klub nakonec po dlouhé bitvě stožár snížil, aby byl v souladu s místními stavebními předpisy.

Podle CNN si Trump se starousedlíky z okolí svého klubu nikdy příliš nesedl a řada z nich se ráda připojí ke snahám přimět ho strávit politický důchod jinde. Prezident v roce 2019 přesunul do Mar-a-Lago svoje trvalé bydliště a také tam volí, což znamená, že podle místních zákonů musí prokázat, že v oblasti stráví alespoň šest měsíců za rok. V opačném případě by neměl ani nárok platit daně na Floridě, kde jsou nižší než v New Yorku, kde bydlel celý svůj život (i když je taky fakt, že Trump podle všeho už nějaký čas daně neplatí žádné)…

»Budou ho sledovat,« řekl podle ČTK o nespokojených Trumpových sousedech místní obyvatel a autor knihy o prezidentově soukromém klubu Larry Leamer.

(rj)