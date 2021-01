Pomůže PES v novém kabátě?

Nemocí COVID-19 se v Česku nakazilo už přes tři čtvrtě milionu lidí. Rizikový index protiepidemického systému PES odpovídá nejpřísnějšímu stupni pohotovosti. Zavřená je většina obchodů, služeb a škol. Zastavil se kulturní a společenský život. Platí noční zákaz vycházení. Dlouhodobě žijeme v nouzovém stavu. Po vánočních nákupech a rodinných návštěvách je nakažen přibližně každý druhý otestovaný. V nemocnicích začíná ubývat míst a zdravotnický personál je mnohde na pokraji sil. Přibývá lidí v těžkém stavu a bohužel i zemřelých. Do konce listopadu loňského roku zemřelo více lidí než jindy za celý rok. S nemocí COVID-19 umírají z 90 procent senioři. Nepodařilo se je, bohužel, ochránit. Ani tato smutná fakta nicméně nedokážou přesvědčit ty, kteří zpochybňují nebezpečí či samotnou existenci pandemie.

Nyní byl upraven způsob výpočtu rizikového skóre protiepidemického systému PES. Dosud se vycházelo z počtu nových případů, nákazy seniorů, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů. Ten je ale zkreslený velkým počtem antigenních testů. Při výpočtu se bude jako jeden ze čtyř výchozích ukazatelů nově hodnotit podíl hospitalizovaných za posledních 14 dní, u kterých se nákaza potvrdí až v nemocnici. Spolu s výpočtem rizikového skóre by se měla změnit také tabulka opatření rozdělených do pěti stupňů. Některé »zakázané« aktivity by mohly být za určitých okolností umožněny. To se ale konkrétně dozvíme někdy později.

Hlavním cílem zůstává zabránit kolapsu zdravotnického systému a zabezpečit potřebnou zdravotní péči všem pacientům. Jednou z nemnoha efektivních cest, která znamená naději na návrat k normálnímu životu, je očkování. Potvrzuje se, že vakcína je bezpečná a mírné vedlejší účinky zaznamenává pouze 0,05 procent očkovaných. Vláda ale naprosto skandálně teprve nyní hledá šéfa komunikace ministerstva zdravotnictví, který bude mít na starosti kampaň zaměřenou na COVID-19. Národní očkovací strategie se naplňuje a vyjasňuje velmi pomalu. Kraje si dokonce připravují své vlastní strategie. Stát nezajistil objednání očkovacích látek po vlastní ose a vše nechal pouze na Evropské unii. Vakcín tak není dostatek. Vláda opakovaně selhává. Provází ji chaos, nelogičnost, nekompetentnost, nedostatek informací a nedůvěra. Neschopnost srozumitelně vysvětlovat a pádnými argumenty zdůvodňovat maří potřebnost dobrovolného zodpovědného chování lidí. Virus se proto nyní šíří komunitně a Česko je aktuálně ve zvládání epidemie nejhorší na světě. Nemocnice v některých regionech, například na Vysočině nebo ve Zlínském a Královéhradeckém kraji, jsou na pokraji kapacit. V Moravskoslezském kraji zase přiznávají, že není v silách kraje zpopelňovat všechny zemřelé.

Je otázkou, zda PES v novém kabátě konečně nastartuje změny k lepšímu ve všech oblastech boje proti pandemii. Občané České republiky to nutně potřebují.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM