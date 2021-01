Otázka priorit

Každý člověk na této planetě má nějaký svůj hodnotový žebříček, žebříček priorit – co je důležité a co méně. Některé priority jsou dány celý život stejně, jiné se mění podle toho, v jaké životní fázi se nacházíme.

Zdraví je prioritou číslo jedna, o tom asi žádná. Abychom si ho udrželi, je důležité jíst a pít. Mnoho lidí má dále na seznamu rodinu, děti, práci, koníčky atd., atd. Jsme ve stupni proticovidových opatření s názvem PES na pětce. Tedy jsou otevřeny jen nejnutnější obchody.

Jenže… Kluk, prvňák, chodí do školy (naštěstí), ale přišel s tím, že mu vyschla fixa na mazací tabulku, tužky má použitelné taky už jen… jednu. Dcera se sice učí doma, ale má mít projekt na dějepis a na ten potřebuje sešit. Do toho si kluk na kolenou prodřel už třetí punčocháče za tři týdny (budu mu snad na koberec dávat chrániče, či co). Dcera fňuká, že potřebuje sportovní podprsenku, když jezdí na koních (po kom se to dítě vyvíjí?) a u manžela jsem objevila zase díru na tričku (proč chlapi sundávají tričko tak, že ho rvou rukou za límec přes hlavu?). Jenže když jsem vyrazila do obchoďáku, zjistila jsem, že mám smůlu. Papírnictví zavřené, oblečení zavřené.

Budiž mi útěchou, že se můžu alespoň luxusně opít, protože alkohol je plně přístupný. A pak si můžu koupit lopatu a jít se zahrabat, protože zahradní centra jsou také přístupná. I když teď v zimě se mi ta zmrzlá půda bude kopat asi blbě. Na druhou stranu mi bude moci rodinka alespoň koupit kytku…

Připadá mi to krajně nelogické. Mojí prioritou není alkohol. Ani zahrada teď v zimě. Potřebuju ale teple obléct děti a vybavit je do školy. Vždyť ani tady v práci už nemám pořádně píšící propisku!

Rýsuje se ale změna! Odedneška bude PES štěkat jinak, dokonce tak, jak jsem já psala ještě před Vánoci. Nebude se řídit hlavně počtem pozitivních (i falešně pozitivních) testů, ale vytížeností nemocnic. Protože o funkční zdravotnický systém jde především a je to jediný reálný ukazatel průběhu pandemie. Žádný, nebo slabý průběh kolikrát ani neskončí u doktora či v tabulkách, a na druhou stranu tam končí pozitivní testy bez lékařského vyšetření. Ale pokud je vám skutečně blbě, do nemocnice vyrazíte vždy.

Proč ale na to páni ministři a rádci nepřišli dřív? Proč se v této zemi všechno řeší až po? A kde jsou jejich priority? U chlastu na zahradě? To snad ne. I když je asi pravda, že kdyby byla ještě vedle pandemie i prohibice, tak by velice rychle přišly demonstrace a třeba i defenestrace…

Helena KOČOVÁ