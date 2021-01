Ilustrační FOTO - Pixabay

S vakcínami neselhala EU, ale náš premiér

Spekuluje se teď z mnoha stran, i ze Strakovy akademie, že Evropa zaspala s očkováním a chybějí vakcíny. Realita je taková, že EU nezaspala a vakcíny nechybějí. Tedy nechybějí rozhodně nám, protože zjevně nezvládáme distribuovat ani to, co už máme. Pan premiér v tomto případě znovu maskuje svoji neschopnost tím, že se schovává za sukni někoho jiného.

Ruku na srdce, od přelomu roku do ČR dorazilo cca 30 tisíc dávek vakcíny od EU. Pan Babiš, který má mít očkování údajně na starosti, byl z toho schopen naoočkovat jenom 15 tisíc lidí, i když jenom ze samotné druhé dodávky jich mohl nechat naočkovat přes 24 tisíc. A to ještě jenom v nemocnicích, mimo ně o vakcíně nikdo dosud neslyšel.

Chybějí i jehly a stříkačky

Neexistují žádná očkovací centra, chybějí i jehly a stříkačky, které se narychlo shánějí skrze Stání hmotné rezervy, potichu tendrovaly přes Vánoce, praktičtí lékaři také nic nevědí. A premiér si dovolí kritizovat EU, že s něčím zaspala? I kdyby nám EU dovezla zítra 100 tisíc vakcín, tak zůstanou v mrazáku, protože premiér nic nepřipravil. My rozhodně nejsme těmi, co tratí na hromadných nákupech EU. Vidina toho, že bychom si v konkurenci USA, Velké Británie nebo snad samostatně operujícího Německa dokázali na světovém trhu vyjednat lepší cenu nebo snad vyšší dodávky vakcín do ČR, je absolutní chiméra. A pokud není, tak proč to pan Babiš jako světově uznávaný obchodník a podnikatel, jak se častuje, nezkusil? Moc ráda bych ho viděla, jak soupeří s Izraelem, který Pfizeru platí třikrát víc za vakcínu než EU, nebo s USA a Británií, které taktéž platí násobky toho, co EU. Nikdo nám ale nebránil zkusit vlastní štěstí a objednat si více vakcín sám. Na náš písemný dotaz, kolik si ČR u EU objednala vakcín, nám ministr Blatný v listopadu napsal, že si objednal tolik vakcín, aby naočkoval pouhých 30 % populace. Následně zjevně svůj názor přehodnotil a objednávku u EU několikrát změnil a navýšil. Tak co po té EU vlastně chceme?!

Můj skromný příspěvek

Co jsem udělala já? V podstatě jsem stála jako stínová zpravodajka přímo u vyjednávání veškeré legislativy, která vedla k tomu, že vůbec nějaká vakcína existuje a že ji máme v ČR na skladě. Nejprve jsme v Evropském parlamentu schválili výjimky pro rychlejší výzkum vakcíny (možné použití geneticky modifikovaného organismu pro výzkum), potom jsme s kolegy hledali miliardy eur, které EU vyplatila farmaceutickým společnostem na výzkum. Následně jsem na každém jednání výboru ENVI grilovala Komisi ohledně smluv o hromadných nákupech vakcín, o jejich transparentnosti a odpovědnosti firem. Taktéž jsme s kolegy řešili, podle jakého klíče se vakcína bude distribuovat do členských států.

Na závěr jsem se zástupci agentury EMA řešila autorizaci vakcíny pro trh. Pokud je mi známo, tak úředníci v této agentuře jeli na směny, jedna končila ve 3.00 ráno a další po ní ihned nastoupila, aby autorizace byla plnohodnotná - na rozdíl od té neplnohodnotné, kterou udělal regulátor ve Velké Británii. Výsledek celého snažení EU je, že vakcína existuje, Pfizer/Biotech ji produkuje, tato produkce se dostává po desítkách tisíc kusů do ČR, dokonce Evropská komise vydala v říjnu doporučení členským státům, kde bylo napsáno, jak se na očkování nachystat, co zajistit a kolik toho bude chodit, ale to je vše, co se dalo od EU čekat. Na víc EU nemá pravomoci.

Tu vakcínu, kterou sem EU vozí v kamionech, za nás EU lidem už nenaočkuje. Tady měl nastoupit náš stát, ale stát není žádná samostatně žijící entita. Stát funguje jenom tak, jak mu zadá jeho vedení, a tady pan premiér žalostně selhal, v přípravách selhal i s panem Blatným a snaží se jako obvykle schovat svoji nemohoucnost za EU.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně KSČM ve frakci The Left