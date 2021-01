Kapitol ve Washingtonu, kde Senát zasedá. FOTO - Wikimedia commons

Georgia rozhodovala o složení Senátu USA

Hlasování, které rozhodne o směřování Spojených států po další generaci, či volby, v nichž je v sázce osud země. Takovým způsobem prezentovali dosluhující prezident Donald Trump i jeho nástupce v Bílém domě Joe Biden dvojici soubojů o senátorská křesla ve státu Georgia.

Ostře sledované hlasování totiž určí, která ze stran ovládne vlivnou horní komoru Kongresu. »Lidi, je to tady. Je to tady. Máme nový rok a zítřek (úterý) může být novým dnem pro Atlantu, pro Georgii, pro Ameriku,« prohlásil demokrat Biden na shromáždění, jehož se zúčastnil vzhledem k pandemii COVID-19 pouze omezený počet lidí, kteří navíc seděli v autech. »Jediný stát může určit cestu nejen pro další čtyři roky, ale pro následující generaci,« dodal.

»Naše země je odkázána na vás,« prohlásil zase Trump na svém mítinku, jehož se podle odhadů organizátorů zúčastnily zcela nezodpovědně nehledě na nebezpečí šíření koronaviru tisíce lidí namačkaných na sebe.

Demokraté potřebují k ovládnutí Senátu vyhrát oba souboje, v nichž stojí republikán David Perdue proti jeho téměř o 40 let mladšímu vyzyvateli Jonu Ossoffovi a Kelly Loefflerová proti demokratu Raphaelu Warnockovi. Pokud by se demokratům podařilo v horní komoře získat převahu, mohl by Biden prosazovat svůj legislativní program bez spolupráce s republikány, kteří by ani nemohli blokovat potvrzení čelných představitelů nadcházející demokratické administrativy či federálních soudců.

Trump však strávil velkou část svého vystoupení opětovným nepodloženým zpochybňováním výsledku nedávných prezidentských voleb v některých státech, kde prohrál. Jedním z nich je i samotná Georgia, kde se prezident podle nedávno uniklého záznamu telefonátu snažil přesvědčit místní činitele, aby pro něj podvodně »našli« necelých 12 000 hlasů, které ho tu dělily od vítězství. Ti to však odmítli společně s prezidentovými tvrzeními o podvodech ve volbách. »Není možné, že jsme v Georgii prohráli,« zopakoval v pondělí za potlesku svých příznivců Trump a pochválil Loefflerovou za to, že se v tomto sporu staví na jeho stranu. Loutková senátorka totiž již předestřela, že se hodlá postavit proti oficiálnímu vyhlášení výsledků voleb v Kongresu, ačkoliv podle hlasování takzvaného sboru volitelů zvítězil Biden ve volbách nad Trumpem poměrem 306:232 hlasům.

Viceprezidentův den

Trump rovněž znovu vyvíjel tlak na svého viceprezidenta Mike Penceho, který má podle ústavy povinnost oficiálně prohlásit zvoleného prezidenta příštím šéfem Bílého domu. Trump přitom na Pence opakovaně naléhá, aby tak odmítl učinit, čímž by naboural volební proces. »Doufám, že nás Mike Pence podrží,« řekl Trump, který viceprezidenta nazval skvělým chlapem. »Pokud nás nepodrží, už ho nebudu mít tolik rád,« dodal v duchu svých prostých vyjádření z minulosti. Agentura AP si v této souvislosti položila dotaz, zda se Pence přikloní k ústavě, nebo zda poslechne svého šéfa…?

Proces zřejmě protáhnou námitky republikánských zákonodárců, kteří chtějí, aby se projednala nekonkrétní obvinění z volebních podvodů šířená Trumpem. Uzavření mimořádných voleb budou provázet i četné demonstrace na obou stranách.

Zadržen ultrapravicový boss

Washingtonská policie proto v pondělí zadržela také lídra krajně pravicové skupiny Proud Boys, který do americké metropole přijel na ohlášené protesty proti potvrzení výsledku prezidentských voleb. Henry »Enrique« Tarrio je podezřelý z poškození majetku při podobné demonstraci v první polovině prosince. Podle amerických médií také čelí obviněním souvisejícím s držením zbraní.

Hnutí Proud Boys (Hrdí hoši) patří v poslední době k nejvýraznějším nacionalistickým skupinám v USA a hlasitě podporuje snahu Trumpa změnit výsledky prezidentských voleb. Extremisté nyní mobilizují právě v souvislosti se schůzí Kongresu, na níž bude oficiálně vyhlášen vítěz voleb.

Policie uvedla, že 36letého lídra skupiny zatkla krátce poté, co do hlavního města dorazil. Zatykač na jeho osobu za ničení majetku se týká stržení a následného zapálení transparentu hnutí Black Lives Matter z jistého kostela. Tarrio tehdy přiznal listu The Washington Post, že to byl on, kdo banner zapálil.

Když jej v pondělí zastavili příslušníci metropolitní policie, našli u něj i dva vysokokapacitní zásobníky do střelných zbraní. Televize CBS News podle ČTK uvedla, že Tarrio čelí obvinění z nepovoleného držení těchto zařízení.

Ve Washingtonu se v souvislosti s chystanými protesty stoupenců Trumpa zpřísňují bezpečnostní opatření a šéf místní policie Robert Contee varoval právě před účastí ozbrojených lidí. Město povolalo asi 340 příslušníků národní gardy zdejšího federálního okrsku, kteří mají podporovat strážce zákona.

(rj)