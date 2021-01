To přece nemůžeme chtít

V sobotu dopoledne nás Česká televize oblažila dalším madailonkem. Tentokrát o režiséru Františku Filipovi, který pro nás všechny v minulosti natočil řadu vynikajících filmů, a dokonce celých seriálů, jež pohladily duši snad každého. Pardon, mimo Evropany pirátského založení, protože pro ně je češství slovo patřící minulosti. Jsou totiž Evropany. A tvrdí to i další »chytré hlavy«, abych někoho nevynechal. Před několika dny Filipovi bylo devadesát, proto ono vzpomínání.

Medailon o něm měl potěšit. Měl být také pohlazením. Nestalo se tak. Najednou z vyprávění o svých filmech a seriálech se dostal zcela jinam. Na půdu politiky. Na půdu, kterou veřejnoprávní televize potřebovala a chtěla. Dozvěděli jsme se, jak také on vyzrál ve svých dílech na minulý režim a že vlastně točil pro »slušné lidi«. Ti, kteří bránili socialismus, nebyli zřejmě »slušní«. Ani se nezarděl při těch slovech. Stařecká senilita, snaha vyvinit se před mocnými? To druhé on, velký režisér, nepotřeboval, přesto však mluvil podbízivě. Vzpomínal na to, jak svými seriály a filmy chtěl lidem dát naději, pozvednout je. Proto natočil i seriál F. L. Věk. A lidé, bylo to brzy po srpnu 68, tomu rozuměli. Bít na národní strunu byla prý odpověď na to, co se stalo.

Skutečně. Lidé tomu rozuměli, ale zřejmě jinak, než dnes nám říká. Proto natočil i Cirkus Humberto, Sňatky z rozumu a třeba Byl jednou jeden dům, ve kterém prý musel znovu natočit konec? To proto, aby přece jen tu byl alespoň jeden mrtvý, protože v Praze se už vlastně nebojovalo. Mýlí se ovšem. Ještě 9. května umírali v severozápadní a v severní části hlavního města sovětští vojáci a na padesát barikádníků a občanů, z nichž někteří vůbec nebojovali, bylo zabito nebo dokonce zvěrsky umučeno od Smíchova na Zbraslav ve směru Plzeň.

Režisér Filip tedy chtěl národu prostřednictvím především svého F. L. Věka pozvednout národní sebevědomí a ukázat na to, že jsou Češi. Dnes tento seriál dává na váhu boje proti »okupaci«. Pokud tomu je tak, udělal vážnou chybu. Komunisté totiž mezi významné okamžiky českých dějin, jak ostatně zdůraznil ve svých »dějinných okamžicích« Zdeněk Nejedlý, nejen husitství, tu nábožensko-sociální revoltu, ale i národní obrození pokládali za své jako »dědici těchto tradic«. To vše také byl nejen podle nich »smysl českých dějin«. Ne pekařovské klanění se katolické církvi a panským feudálům, ať již z Kosti nebo odjinud. Proto dnes sílí tlak na změnu této koncepce, ač je vlastně i Masarykova, koncepce údajně sovětologická, jak se ocitlo v jedné zprávě BIS, proto i potřeba nahradit ji koncepcí přijatelnou Němcům, zvláště těm sudetským, a jednotné Nadevropě. Té však F. L. Věk a Humberto či Sňatky z rozumu nemohou - uvědomuje si to režisér Filip? - vyhovovat.

Proto díky za to, co režisér Filip natočil. Byť to dnes režimně znehodnocuje. To tady po něm a po naší generaci zůstane. Ale bohužel stejně, jako bojoval František Hek, bude nutné zřejmě bojovat i proti peksovskému a bisáckému pojetí dějin. Jinak by nás jednou čekalo naplnění varování Karla Hašlera vyslovené v písni Ta naše písnička česká. Vzpomínáte? »Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem žít.« A to přece nemůžeme chtít.

Jaroslav KOJZAR