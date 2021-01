Míla Hudaková (druhá zleva) děkuje Radku Žaludovi na letošních Zákupských slavnostech. Vpravo zpěvačka Karolína Sedláková.

LKŽ Zákupy: Radek je náš dlouholetý kamarád

Před lety jsme na stránkách Haló novin v Bonusu Pro Vás přinesli rozhovor s talentovaným zpěvákem Radkem Žaludem. Má krásný znělý basbaryton, se kterým by směle mohl šlapat na paty proslulým pěvcům a muzikálovým zpěvákům. Jenže je nevidomý, a to jeho kariéru v nesmlouvavě tvrdém showbyznysu komplikuje. Přesto žije plnohodnotným životem.

Radek zpívá, hraje na hudební nástroje, pracuje jako ladič pian, a dokonce je instruktorem výuky práce na PC pro nevidomé a zároveň dodavatelem kompenzačních pomůcek, jako jsou telefony, počítače atd. »Dnes je to bohužel o tom, že člověk musí dělat několik zaměstnání, ale mám to štěstí, že všechno, co dělám, mě baví a naplňuje,« řekl ke svému širokému záběru. Angažuje se také veřejně členstvím v Republikové radě Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky.

Tahle doba, kdy se kultura zcela odmlčela, mu umělecky nepřeje. Ale nepřejí mu také zlí lidé, kteří Radkovi zkřížili cestu. Mezi těmi, kteří stojí na jeho straně a snaží se mu v jeho prekérní situaci pomoci, jsou také členky a členové Levicového klubu žen v Zákupech, v krásném městě v okrese Česká Lípa, jehož korunou je tamní státní zámek, někdejší letní sídlo císařské rodiny.

Těžký rok

LKŽ v Zákupech považuje rok, který právě dnes doběhne do své poslední hodiny, minuty a sekundy, za velice těžký. Nejenže jsou všichni občané zcela vychýleni ze svého běžného života, někteří trpí nemocí COVID-19 nebo ji prodělali, trápí je osamělost, mnozí žel na tuto novou nemoc (nebo s ní) zemřeli, ačkoli by ještě mohli být mezi námi. Také spolková činnost, činnost komunit byla zcela utlumena.

»Klub měl velice dobře zpracovaný plán práce na rok 2020, ale z důvodu karantény virové nákazy se nemohly některé akce uskutečnit,« řekla našemu listu Míla Hudaková, předsedkyně zákupského Levicového klubu žen. Přitom město vytvořilo pro činnost klubu pěkné podmínky. Zastupitelstvo v čele se starostou Ing. Radkem Lípou poskytlo Levicovému klubu žen v Zákupech roční dotaci na činnost ve výši 33 000 Kč. Členky a členové klubu využili tyto finanční prostředky na konání společenského setkání u příležitosti MDŽ, na dětský den a vítání nových občánků. »Máme patronát nad nízkoprahovým zařízením v Zákupech a mateřskou školou v Nových Zákupech, tam také byla využita část peněz. Máme také 15letou spolupráci se sdružením Artefaktum Jablonec nad Nisou a se sdružením zdravotně postižených občanů. Tradičně pomáháme při sportovních hrách zdravotně postižených občanů ve Starých Splavech,« vyjmenovala Míla aktivity, které by za normálních okolností naplnily jejich klubový diář.

Ostatně Míla Hudaková je velkou zákupskou patriotkou. V čele města působila sedm let jako starostka (od prosince 2003 do října 2010), v současné době je členkou finančního výboru. Její zájem na rozvoji Zákup a úspěchu zákupských občanů je upřímný a nefalšovaný.

Zpívá písničky od srdíčka

V září ještě Zákupští stihli uspořádat na státním zámku Zákupy 15. ročník akce Tvoříme duší se sdružením Artefaktum. Tam je spoluúčast členek a členů LKŽ Zákupy naprosto nepřehlédnutelná, bez jejich součinnosti by to prostě již nebylo ono. »A právě na této akci již 15 let s námi spolupracuje a vystupuje zde nevidomý zpěvák Radek Žalud, který účinkuje také v lidové televizi Šlágr. Tradičně zpívá i na koncertě, který pořádáme společně s městem na Zákupských slavnostech. Zde vystupuje i se svou kamarádkou, zpěvačkou Karolínou Stiborovou, nyní provdanou Sedlákovou,« vysvětlila Míla Hudaková, jak se Radek Žalud zapojil do zákupských aktivit.

Pro něho je Miloslava Hudaková »pomyslným světýlkem na konci tunelu a symbolem toho, že jednou snad zas bude líp a že naděje umírá poslední«. Míla je jedním z důvodů, proč Radek Žalud do Zákup jezdí, a také jedním z důvodů, proč má Zákupy a jejich obyvatele rád. Jsou pro něho, jak se vyznal, srdeční záležitostí. Spolupráce s Mílou Hudakovou si velmi váží, mezi oběma se vyvinulo dlouholeté přátelství a »kór v téhle pro mě těžké době se mi Míla stala opravdu velkou psychickou oporou«, řekl mladý pěvec našemu listu.

V září oslavily dva manželské páry z LKŽ v Zákupech, Slavíkovi a Sobotkovi, zlatou svatbu. V kapli státního zámku jim Radek Žalud zazpíval a jeho hlas se překrásně nesl tamním skvěle akustickým prostorem. »Byly to písničky od srdíčka, a tak jim zpříjemnil jejich krásné výročí,« uvedla Míla Hudaková další konkrétní příklad toho, jak Žaludův zpěv přináší lidem radost.

Klub chce také pomoci

Teď ho však tíží velký problém, a ten s ním sdílejí i členky a členové LKŽ v Zákupech. »Radek je náš dlouholetý kamarád, rád se vrací do našeho města. Bohužel jsme se dozvěděli, že jeho dobroty zneužil jeho spolupracovník, když si od něho a jeho rodiny vypůjčil 1 600 000 korun, za které slíbil obstarat určité zboží pro nevidomé občany. Zboží nedodal a peníze nevrátil!« sdělila rozhořčeně naší redakci Hudaková.

Levicovému klubu žen není lhostejné, do jaké situace se Radek Žalud dostal. Pro Radka jeho dobrý kamarád založil sbírku s transparentním účtem 2501881984/2010, kam je možné zaslat jakoukoliv částku. Na vyhlášení sbírky získali řádné osvědčení od krajského úřadu Jihočeského kraje. Takové osvědčení je podmínkou pro zahájení konání veřejné sbírky. A protože je sbírkový účet transparentní, může se kdykoli kdokoliv přesvědčit, kolik peněz tam je a že se nejedná o žádný podvod.

»I náš klub se zapojil do pomoci a vybral mezi členy a členkami 4230 Kč. Stále však je to velice málo, a tak prosíme každého s dobrým srdcem, aby také dle svých možností pomohl,« vyzývá Míla Hudaková. »Máme tu konec roku. Roku, který byl pro všechny z nás velice náročný, a pro některé možná ještě náročnější. Velké díky každému, komu tento osud, osud Radka, není lhostejný.«

Zájem o zpěvákova CD »Zůstaň svá«

Kdo je Radek Žalud

Nevidomý populární zpěvák (*1985), někdy též označovaný jako český Bocelli. Je absolventem Konzervatoře Jana Deyla, kde vystudoval kromě klasického zpěvu i hru na akordeon, klavír a ladění klavírů. Za jméno si může napsat titul DiS. (diplomovaný specialista). Také absolvoval mnoho mezinárodních mistrovských pěveckých kurzů, např. Maestra Antonia Carangela či Petera Dvorského.

Radek Žalud působí jak na operní a klasické, tak na populární, muzikálové či dechové scéně. Jako akordeonista byl dlouholetým členem doprovodné kapely Daniela Landy, dále spolupracoval např. s Tomášem Klusem, Zorou Jandovou či Michalem Horáčkem. Na operní scéně si zazpíval např. po boku Evy Urbanové, Petera Dvorského či Dagmar Peckové. Z české populární scény spolupracoval s Bárou Basikovou, Petrou Janů, Magdou Malou, Anetou Langerovou, Petrem Maláskem, Ondřejem Brzobohatým, Jakubem Smolíkem, Petrem Hannigem, Daliborem Jandou či kapelou The Tap Tap. Milovníci dechovky ho mohou pravidelně vidět jako hostujícího zpěváka v kapele Veselka Ladislava Kubeše.

Je kmenovým zpěvákem Šlágr TV, kde ho v současné době můžeme vidět nejčastěji a kde v roce 2015 vydal svoji první desku I já mám sny. V roce 2019 vydal své druhé album Zůstaň svá, které natočil ve spolupráci s Pavlem Zedníkem – deska vyšla ve vydavatelství Radioservis.

V zahraničí si zazpíval např. po boku nevidomého slovenského zpěváka Maroše Banga, společně zazpívali i belgickému králi.

Jak slaví Miloslava Hudaková poslední den v roce?

Silvestr nijak neslavím, mám jej totiž spojený s bilancováním roku. A ten letošní nebyl nijak veselý. S klubem jsme z důvodů karantény nemohli uskutečnit naplánované akce. Já osobně chodím navštěvovat do našeho zákupského domova důchodců naše osamělé klientky. Vždy jim sdělím, co je nového v našem městě, a hlavně co náš klub připravuje za akce.

Na co se hnedle zkraje roku těšíte?

Těším se na 5. leden 2021, kdy nejstarší občanka našeho města a má bývalá sousedka oslaví 99 let.

Co si přejete do nového roku?

Do příštího roku si přeji pro nás všechny zklidnění situace a hlavně zdraví, to ostatní již zvládneme společně.

Co znamená silvestr pro Radka Žaluda?

Silvestr byl pro mě už od dětských let dnem plným nostalgie, protože jedno období končí a čím hezčí ten rok byl, tak tím větší sentiment na silvestra pociťuji. Zároveň mám na silvestra jen příjemné vzpomínky, protože se vždycky snažím trávit konec roku buď s rodinou anebo se svými nejlepšími přáteli. A k tomu samozřejmě patří i smích, veselé historky a vše, co s tím souvisí, aby i první den toho následujícího roku mohl ještě doznívat náladou právě skončeného silvestra a dozvuky sváteční atmosféry.

Jak vám zamotal koronavirus běžný život?

Koronavirus mi životem zamíchal docela slušně, ale díky tomu jsem se naučil i něco nového, a byť mě a moji rodinu potkala doslova existenční tragédie, tak se i přesto snažím brát vše z té lepší stránky. Totiž alespoň se ukázalo, kdo z mých přátel je opravdu přítel a kdo měl jen nasazené pozlátko.

Jaké máte přání do roku 2021?

V této nelehké a nejisté době si lze asi přát jen jedno – aby stejnou měrou, jak byl tenhle končící rok nešťastný, neúspěšný, negativní a pro mnohé z nás i bohužel velmi, velmi tragický, tak aby ten příští rok byl o to pozitivnější, šťastnější. Všem bych přál celou řadu osobních i pracovních úspěchů. Ale zdraví je samozřejmě vždy na prvním místě a je tou nejdůležitější věcí v našem životě.

