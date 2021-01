Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Bosna si s migranty neví rady, je jich hodně

Zatímco bosenské úřady zahájily obnovu uprchlického tábora Lipa, který 23. prosince poničil požár a připravil o přístřeší asi 900 jeho obyvatel, někteří migranti organizují protesty.

Tvrdí, že nemají zájem o lepší stany a jídlo v táboře, ale o svobodu a možnost přesunout se do zemí Evropské unie. Napsal o tom zpravodajský portál Balkan Insight.

Evropská komise a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) žádají, aby byla obnovena činnost uprchlického centra Bira v nedalekém městě Bihač, které má kapacitu zhruba 2000 lidí, a migranti z Lipy se přesunuli do něj. Proti tomu se ale staví místní lidé a samospráva. Podle agentury AFP vláda nemůže v silně decentralizované zemi prosadit svou vůli přes odpor místních představitelů. I předchozí pokusy o umístění uprchlíků ztroskotaly na odporu místního obyvatelstva a politiků.

Bosenská vláda tak nařídila ozbrojeným silám, aby v Lipě zřídily nové stany, v nichž mají migranti počkat do doby, než bude tábor přizpůsoben zimním podmínkám. Obnova stanů započala 1. ledna. Některé nové přístřešky jsou tepelně izolovány a mohou být vyhřívány, jiné - staré armádní stany - však pro zimní období nevyhovují.

Mnoho migrantů a uprchlíků nechce v táboře zůstat. Když zjistili, že nebudou přesunuti do Bihače, protestovali a odmítli jídlo na čtyři dny od Červeného kříže. Vládní delegaci, v níž byl také bosenský ministr obrany, obyvatelé tábora přivítali skandováním, že nepotřebují jídlo, ale svobodu a možnost odjet do zemí Evropské unie.

IOM, která zajišťovala většinu služeb poskytovaných v táboře, v prosinci jen několik hodin před vypuknutím požáru rozhodla, že zařízení nevyhovuje zimním podmínkám a zahájila proces uzavření tábora. Bosenské úřady v dubnu slíbily, že podmínky v táboře zlepší, nakonec ale v tomto ohledu nic nepodnikly. V táboře nebyly před prosincovými událostmi k dispozici elektrický proud ani tekoucí voda. Když IOM po několika odkladech uzavírací proces zahájila, zatím neidentifikovaná skupina migrantů začala zapalovat stany.

Většina tábora byla zničena, po požáru zůstal stát jediný stan. Asi 900 migrantů nemělo kam jít, zůstalo na místě a postavilo si přístřešky z materiálu, který při požáru neshořel. Kvůli nepříznivému počasí a špatným podmínkám v táboře jsou však v tíživé situaci.

Evropská komise na Silvestra vyzvala bosenské úřady, aby migrantům z Lipy neprodleně poskytla přístřeší. »Je jasné, že praktické a bezprostřední řešení je znovu otevřít přijímací centrum Bira (v Bihači),« řekla komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Evropská unie podle agentury DPA přislíbila finanční prostředky na poskytnutí tepla, elektrického proudu, tekoucí vody a lůžek pro 1500 migrantů.

Přesun do Bihače troskotal na postoji místních úřadů, podotýká server Balkan Insight, stejně jako předtím plán umístit migranty do lokality Bradina u jihobosenského města Konjic. Taktéž narazil na silný odpor místního obyvatelstva. Běženci museli opustit již přistavené autobusy, v nichž čekali na převoz více než 24 hodin. Úřady v Bihači vzkázaly, že nedopustí, aby běženci přebývali v centru města, jako tomu bylo dříve. Obyvatelé v posledních měsících podle televize N1 organizují jakousi domobranu, která středisko střeží a která jeví odhodlání migrantům v návratu do Bihače zabránit.

Evropská komise v neděli oznámila, že zvýší humanitární pomoc pro migranty v táboře o 3,5 milionu eur (asi 92 milionů korun). Vrcholný představitel unijní diplomacie Josep Borrell zároveň označil podmínky v táboře za nepřijatelné. »Vyzýváme úřady, aby nenechávaly lidi venku v zimě a bez přístupu k hygienickému zázemí uprostřed pandemie,« uvedl Borrell.

Podle bosenských úřadů a neziskových organizací se v Bosně nachází kromě obyvatel Lipy dalších asi 3000 dalších migrantů a uprchlíků, kteří nemají adekvátní přístřeší. Podle agentury Reuters jde až o 10 000 migrantů z Asie, Blízkého východu a severní Afriky, kteří tu uvízli na cestě do zemí EU. Ta je do Schengenského prostoru, tedy do Chorvatska, odmítá vpouštět, takže se hromadí v Bosně, která si s nimi neví rady.

