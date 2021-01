O čem svědčí případ WikiLeaks?

Zatím britský soud odmítl vydat novináře Juliana Assange do Spojených států. Kdo je tento muž, se díky médiím ví. Byl zakladatelem webového serveru WikiLeaks, který zveřejňuje informace, jež mají být veřejnosti skryty. Tak získal různé dokumenty, z různých zemí o různých šikanách a utajovaných zločinech. Mimo jiné také dokumenty svědčící o chování amerických vojáků v Iráku a v Afghánistánu a o dalších podivných amerických operacích. Pro Američany jejich zveřejnění byl jistě šok, protože v těchto dokumentech byla odhalována hrůzná pravda.

Americká vláda reagovala po zveřejnění dokumentů nikoli tak, aby potrestala viníky nezákonných postupů, ale opačně. Vinni nebyli oni, ale ten, kdo dokumenty zveřejnil, tedy australský občany Assange, který ani ve Spojených státech delší čas nepobýval. Za jejich zveřejnění někteří jednotlivci v USA požadovali dokonce jeho odsouzení k nejvyššímu trestu, nakonec prý by mělo jít »jen« o doživotí, z něhož by nikdy neměl být propuštěn na svobodu. Potud zestručněné informace z dostupných pramenů.

Zbývá se ovšem zeptat: Byly ony informace pravdivé? Byly. To ani americká strana nepopírá. Byly po zveřejnění z nich vyvozeny závěry proti těm, kteří porušili americké nebo jiné zákony? Nebyly. Potrestán má být jen ten, kdo je zveřejnil. V normální demokratické zemi by ti, co porušují zákony, byli po odhalení potrestáni. Bez ohledu na to, kdo informaci zveřejnil. Jestliže dokumenty o zločinných postupech existovaly, pak o nich však museli odpovědní lidé vědět. Proč je nezveřejnili? Protože s postupem amerických vojáků proti obyvatelům zemí, jež napadli a okupují, sami souhlasí? Pak by i oni měli být potrestáni. Nikoli australský občan Julian Assange.

Se způsoby získávání informací serveru WikiLeaks jistě nemusíme souhlasit. Ale není vinen tento server a jeho hlavní představitel, který nezpochybnitelné dokumenty získal, ale ti, kteří se dopustili protiprávních či dokonce zločinných činů, a také ti, kteří takové počínání kryjí. Americké orgány postupují jinak. Potrestán má být zveřejňovatel, a to dokonce exemplárním způsobem. O čem to svědčí? Jen o tom, že ten, kdo obhajuje zločince, také zasluhuje potrestání.

Jiří VÁBR