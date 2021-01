Rada pana Okamury

Tomio Okamura nám v pondělí sdělil svůj názor na koronavirus. Lze ho shrnout takto: Je třeba uvolnit vládou přijatá opatření, umožnit i restauracím apod. žít a zaměřit se na ochránění rizikových skupin obyvatel. Jenže mrtvých, kteří zemřeli »s covidem« nebo »na covid«, je už tolik, že by se vešli do takového města, jako je Vysoké Mýto. Všichni do té doby žili mezi námi a byli nakaženi někým, kdo třeba o tom ani nevěděl anebo u nějž nemoc probíhala velmi mírně.

Seniorů a nemocných žije dnes u nás na statisíce. Jen nepatrný zlomek lze zavřít do neprodyšně uzavřených bytů, ale co je to »neprodyšně«? Virus nezná hradby, které lze jako ve středověku jednoduše uzavřít a nikoho nepustit přes bránu. A přitom i tehdy se mor dokázal dostat přes hradby a pak zabíjel bez výběru.

Seniory a nemocné nelze izolovat od světa. Natolik je svět globálně propojen. Mnozí se musí starat sami o sebe, nakupovat, zastavit u lékaře a třeba zajít i do lékárny pro předepsaný lék. Nelze je úplně izolovat a ani pouze některé. Co tedy má odpovědná vláda dělat? Poslouchat neodpovědné politiky a podřídit se těm, kteří vyzdobili půllitry či svíčkami trasu po Praze až k předsednictvu vlády? To by pak byla neodpovědná vláda a právem by ji mohl kritizovat i Tomio Okamura. Pak by totiž přibývali mrtví v mnohem rychlejším tempu, než je tomu dnes. A nebyli by to jen senioři a invalidé. Ochránit znamená přijmout opatření, která omezí styky mezi lidmi a tím i šíření onemocnění COVID-19. O některých lze jistě diskutovat, a dokonce je zpochybňovat. Jenže za pochodu se těžko hledají nejoptimálnější řešení. U nás i ve světě. A žádná vláda nedokáže přijmout taková, která by vyhovovala všem. Pan Okamura a další kritici si jen mohou mnout ruce, že nejsou členy této vlády.

Adolf GRUBER