Práva voličů a volby USA

Tak nějak nám drhne ta volba prezidenta USA, světové velmoci, světového policajta, který rozhoduje o tom, kde je demokracie, kde je ji potřeba zavést a kde je všechno z lidsko-právního hlediska v pořádku jako třeba v uvozovkách Saúdské Arábii.

V ČTK vyšla ve středu 6. ledna 2021 00.04 hodin zpráva »Ve Spojených státech se dnes sejdou na společném zasedání obě komory Kongresu, aby ukončily proces volby prezidenta sečtením hlasů sboru volitelů. Viceprezident Mike Pence, který bude schůzi předsedat, pak má vyhlásit vítěze listopadových voleb«. To však znamená, že stále není jasno, nakolik je volba prezidenta USA uzavřena, i když pravděpodobnost tu jistá je. Nebudu hodnotit samotnou volbu, respektive kdo zvítězil, oba kandidáti jsou totiž pro mne zástupci tříd, kterým na lidských životech absolutně nezáleží. Mimo jiné se musím smát, když slyším nebo čtu, že stále nepotvrzený kandidát Joe Biden chce prý zavádět socialismus a pachtuje se s čínskými komunisty. Peníze jim od ČLR však nesmrdí. To je stejná absurdita, jako kdyby v takové velmoci, jako je USA, které se vydávají ve všem za nejlepší, instalovali prezidenta USA hackeři z Kremlu, aby potom naštěstí nebyli schopni otrávit jednoho Navalného.

Zpátky k volbám. Volební a právní systém v USA je skutečně nastaven tak, aby se v něm jakkoli dalo manévrovat, já bych spíš řekl spekulovat, nebo ještě lépe manipulovat, podle potřeb a síly jedné zájmové skupiny, proti jiné zájmové skupině v boji o samotnou moc, ve které se skrývá nadvláda světa. Jestliže Ústavní soud nedávno odmítl současnému prezidentu a kandidátu Donaldu Trumpovi (a můžu si o něm myslet, co chci) přepočítat hlasy ve sporných volebních státních obvodech, je to podle mne vyslání signálu, že zákony pro USA neplatí a že voliči a jejich práva nemají vůbec žádnou hodnotu.

Jako bývalý mezinárodní pozorovatel voleb za EP jsem absolvoval šestnáctkrát, ne zrovna snadných soudních jednání na Ukrajině v Dněpropetrovsku a vycházel jsem z principu, že každý má právo žádat přepočet všech hlasů, pokud se domnívá, že došlo k volebním manipulacím, byť jsou to pouhá podezření, a nebýt nás, jak se ukázalo, dopadlo by to skutečným podvodem a možná také smrtí někoho z volební komise.

Ale kolébka demokracie (USA) není o jednoznačnosti a právech skutečných voličů. Je výlučně o zájmech bohatých a mocných. Vyvolává to také otázky o podstatě demokracie a třeba také našeho kapitalistického »demokratického« volebního systému.

Roman BLAŠKO