Aktivisté vyzývají: Bojkotujte Dakar!

V době, kdy se v Saúdské Arábii koná Rallye Dakar, připomínají lidskoprávní aktivisté, že toto konzervativní muslimské království vězní ženy kvůli jejich snahám získat právo na řízení automobilu. Podle listu The Guardian proto vyzývají k bojkotu slavné offroadové soutěže, které se letos účastní 12 závodnic.

»Aktivistky za práva žen zažívají věznění, mučení a sexuální zneužívání kvůli boji za právo řídit,« cituje The Guardian Lucy Raeovou, mluvčí neziskové organizace Grant Liberty, která usiluje o posílení lidských práv ve světě. Podle této organizace je »groteskní«, že Saúdská Arábie pořádá prestižní motoristický závod, zatímco »hrdinky, které vyhrály boj za právo řídit, strádají ve vězení«. Saúdskoarabský soud minulý týden poslal na pět let a osm měsíců do vězení prominentní bojovnici za práva žen Ludžajn Hazlúlovou, jež se zasazovala, aby Saúdské Arabky měly možnost řídit auta a aby skončila praxe poručnictví, která dává v království mužům právo rozhodovat o veškerých záležitostech žen. Trasa Rallye Dakar tento týden prý povede jen několik stovek metrů od věznice v Rijádu, v němž je Hazlúlová držena. »Nikdo by se neměl nechat napálit pokusy saúdskoarabského režimu vylepšit si pověst prostřednictvím sportu. Závodníci o tom možná nevědí, ale jsou na závodu proto, aby se ukryly a očistily zločiny hostitelů,« řekla Lina Hazlúlová, sestra vězněné aktivistky. Kromě Ludžajn Hazlúlové jsou za mřížemi ještě tři další aktivistky známé svým bojem za právo žen řídit.

Rallye Paříž-Dakar se od roku 2008 přestěhovala do Jižní Ameriky kvůli špatné bezpečnostní situaci v západní Africe, kde se původně konala. Saúdská Arábie ji poprvé hostila loni. Jde o součást snah této země, jež se chce do roku 2030 zbavit závislosti na příjmech z ropy, o větší otevřenost vůči světu.

