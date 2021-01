Odhady ukázaly na demokraty

Demokratická strana měla na dosah kontrolu nad americkým Senátem poté, co bylo ohlášeno vítězství jejího kandidáta Raphaela Warnocka ve druhém kole voleb ve státě Georgia.

Raphael Warnock. FOTO - Wikimedia commons

Demokraté ale potřebují k ovládnutí menší z komor Kongresu získat i druhé křeslo, o které se v jihovýchodním státě bojovalo. Podle listu The New York Times se jejich uchazeč Jon Ossoff v průběžných výsledcích ujal vedení o několik tisíc hlasů a pravděpodobně také zamíří do Senátu. V tom případě by měli demokraté i republikáni ve 100členném legislativním orgánu po 50 svých zástupcích. Při rovném poměru hlasů má v Senátu rozhodující slovo jeho předseda, v systému USA tedy viceprezident. A tato funkce bude od 20. ledna stejně jako ta prezidentská v rukách Demokratické strany. Zatím 49. senátorský mandát podle všeho zajistil demokratům 51letý baptistický farář Warnock, který je prvním černošským senátorem zvoleným v Georgii. Média oznámila jeho vítězství nad republikánkou Kelly Loefflerovu v momentě, kdy bylo sečteno přes 95 % hlasů, přičemž Warnock vedl asi o jedno procento. Loefflerová, jež v kampani Warnocka označovala za radikála a marxistu, zatím porážku neuznala. Demokratovi se v Georgii souboj o senátorský mandát nepodařilo vyhrát od roku 2000. A při úspěchu v klání s republikánem Davidem Perduem by se Jon Ossoff ve věku 33 let stal nejmladším členem Senátu. Už se prohlásil za vítěze.

Senát je v Kongresu při utváření zákonů rovnocenným partnerem Sněmovny reprezentantů. Silnější je v tom, že schvaluje obsazení postů ve vládě i na federálních soudech. Ve sněmovně získali demokrati v podzimních volbách těsnou většinu a po letech mají šanci kontrolovat celý Kongres.

(čtk)