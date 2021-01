Ilustrační FOTO - Pixabay

Dětské skupiny se pravděpodobně přemění na jesle

Vládní novelu, která počítá s přeměnou dětských skupin na jesle s přísnějšími pravidly, Sněmovna zřejmě schválí. Doporučil jí to sociální výbor. Dětské skupiny by měly přestat existovat v nynější podobě do konce srpna 2024. Jesle by měly být pro děti od půl roku do zhruba tří let, na místa by přispíval stát.

Cílem změn je podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) zajistit kvalitní a finančně dostupnou péči o menší děti. V souvislosti s koncem evropského financování jde také o to, zachovat co nejvíce zařízení, aby nemusely zanikat, uvedla. Dětské skupiny původně vznikaly v reakci na nedostatek míst ve standardních mateřských školách.

Opozice předlohu kritizuje. Z desítky poslaneckých pozměňovacích návrhů však výbor podpořil jen technickou úpravu Aleše Juchelky (ANO), která se týká archivace.

»Od některých poslanců zaznívala snaha zrušit věkové zastropování dětí, byl tam také návrh na zrušení stropu 5000 korun, které by mohly vybírat dětské skupiny od rodičů,« řekla našemu listu po jednání výboru jeho místopředsedkyně, stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM Hana Aulická Jírovcová. Komunisté podle ní takové návrhy nepodpoří. O čem jsou ochotni dále debatovat, je návrh, který by umožnil výjimku dětským skupinám v malých obcích, aby pro ně neplatil věkový limit dětí. »Malé obce mají často problém splnit legislativní podmínky pro zřízení mateřské školy,« vysvětlila Aulická. Samozřejmě by platilo, že v takové skupině by musel být personál s příslušným pedagogickým vzděláním, aby bylo zajištěno kvalitní předškolní vzdělávání. »Vztahovalo by se to pouze na obce do tisíc obyvatel a skupiny by mohly zřizovat jenom samosprávy,« dodala Aulická.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Nevyloučila, že ve druhém čtení předloží také ona pozměňovací návrh, který by se týkal vzdělání zaměstnanců jeslí. »Chceme, aby v jeslích byl minimálně jeden člověk s kvalitním zdravotnickým vzděláním, kromě jiného by to také umožnilo přijímat děti s nějakým zdravotním hendikepem,« vysvětlila Aulická.

Zajistit financování jeslí

Předloha by měla být účinná od poloviny letošního roku. Vznikat by už mohly jen jesle s přísnějšími pravidly, než jsou stanoveny pro dětské skupiny. Nově by musely mít šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti. Stanovit by se měly standardy kvality, jejich dodržování se má bodovat. Hodnotit se má třeba plán výchovy a personální zajištění. Pracovníci se budou muset dál vzdělávat. Současné dětské skupiny by se musely přeměnit na jesle do konce srpna 2024. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15 000 místy.

Dětské skupiny se hradí zejména z unijních peněz. Jejich čerpání skončí v polovině roku 2022. Aulická při úvodním projednávání novely řekla, že pokud se nepodaří vyjednat do budoucna financování dětských skupin z evropských financí, tak snahou KSČM je zajistit jejich financování ze státního rozpočtu.

Podle návrhu zákona by na místo pro děti rodičů, kteří pracují, studují, podnikají či si hledají zaměstnání, přispíval stát. Zatím není jasné, kolik by poskytoval. Příspěvek i maximální částku, kterou by mohli za jesle rodiče platit, by měla pro každý rok stanovit vláda v nařízení. V případě kapacity 16 000 dětí očekává ministerstvo rozpočtové náklady 1,4 miliardy korun ročně.

Usnadnit postup výměny průkazů postižených lidí

Výbor podpořil také novelu zejména lidoveckých poslanců, která by měla v některých případech zjednodušit postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením. Podle předlohy by se neposuzoval zdravotní stav u lidí, kteří mají průkaz přiznaný trvale. Změna by podle autorů ulevila i lékařské posudkové službě.

Většina členů výboru hlasovala pro předlohu navzdory nesouhlasu ministerstva práce. Podle jeho zástupkyň zrychlení procesu nepřinese.

Předloha zatím nemá podporu ani komunistických poslanců. »Je to systémová změna, která by se měla dít v rámci legislativy o posudkové službě, která je ve Sněmovně. Udělat to jen poslaneckou úpravou, není podle nás dobrá cesta,« řekla Aulická.

Novela stanoví, že úřad práce by postiženého člověka s trvalým nárokem na průkaz vyzval dva měsíce před skončením jeho platnosti, aby mu dodal aktuální fotografii. Ke dni skončení platnosti dosavadního průkazu by úřad vydal průkaz nový.

Změna by podle předkladatelů zamezila případům, kdy jsou postižení lidé kvůli dlouhému posuzování žádosti o výměnu průkazu bez tohoto dokladu. Dočasně tak ztrácejí nárok například na parkovací průkaz, na bezplatnou dopravu v městské hromadné dopravě a na slevu ve vnitrostátní vlakové a autobusové dopravě.

(jad)