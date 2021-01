Ilustrační FOTO - Pixabay

Už není ani kde spalovat mrtvé…

Závažnost zdravotní situace v ČR dokazuje i problém, který měl na stole Ústřední krizový štáb: krematoria v Moravskoslezském kraji nestíhají spalovat mrtvé a žádají pomoc od jiných krematorií. I ta však jedou na plné obrátky.

Do pátku má Ústřední krizový štáb pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dostat kvůli nárůstu počtu zemřelých statistiku vytíženosti krematorií v jednotlivých krajích. V ČR jich funguje 27. Hamáček po jednání štábu řekl, že z Moravskoslezského kraje bude 50 mrtvých těl převezeno do jihomoravských Hustopečí, kde je volná kapacita. Kapacita krematorií v některých dalších krajích podle ministra může být naplněna v příštích dnech, štáb to bude řešit přesuny. Nejvíc volných kapacit má podle něj Praha.

Hamáček též uvedl, že statistiku vytíženosti krematorií zpracuje vedení hasičského sboru ve spolupráci s Asociací pohřebních služeb. Ta bude zřejmě i organizovat převoz. Podle předsedy Asociace pohřebních služeb Jaroslava Mangla však není problém jen v koronaviru. Podle něj má ostravské krematorium dlouhodobé koncepční problémy.

Mangl též vysvětlil, že podle zákona o pohřebnictví novelizovaného v roce 2017 za ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) mohou vozit mrtvé pouze speciální pohřební vozidla, což vylučuje pomoc od armády či hasičů. Řešením by podle něj mohla být případná výjimka udělená hlavní hygieničkou či vybudování dalších kapacit přímo v Ostravě. Zvýšit márniční kapacity by podle něj měly i jednotlivé pohřební služby, ty by v kraji také mohly využít nejbližší volná krematoria.

Vedení hustopečského krematoria konkrétní informace o převozu 50 nebožtíků z Moravskoslezského kraje zatím nemá. »Naše skladovací kapacity by 50 těl navíc nedokázaly pojmout, ale podle předběžných informací by k nám měla být těla dopravena s mobilními chladicími boxy,« řekl ředitel krematoria Zdeněk Valíček. Krematorium nyní funguje nonstop na tři směny, dalších 50 kremací navíc by podle něj zřejmě odbavit dokázalo, ale v průběhu delšího časového úseku, ne za jeden nebo dva dny.

V Ostravě je jediné krematorium v kraji, který je jedním z nejlidnatějších regionů v zemi. Koronavirus mu dává od počátku epidemie »zabrat«. Už v listopadu muselo navýšit kapacitu skladování zesnulých a vybudovalo nové skladovací místo. Krematorium mělo kapacitu pro uskladnění maximálně 50 zemřelých, tehdy ji navýšilo na dvojnásobek. Zařízení je schopno denně, včetně sobot a nedělí, zpopelnit asi 60 zesnulých.

Zatímco běžně zpopelní ostravské krematorium měsíčně v průměru 950 až 970 zesnulých, v posledních měsících je to o 60 procent více. V listopadu bylo zpopelněných 1556, v prosinci 1570.

Zájem nic moc

Hamáček po zasedání štábu též sdělil, že u Policie ČR má předběžně zájem o očkování proti koronaviru zhruba 60 procent lidí, a že policisté by měli být očkováni zejména v druhé fázi očkovací strategie, stejně jako hasiči nebo obecní a městští strážníci.

Server Irozhlas.cz napsal, že o očkování má zájem jen zhruba polovina českých hasičů. Podle Hamáčka bude ministerstvo dělat vše pro to, aby příslušníky bezpečnostních sborů přesvědčilo, že je očkování pro ně prospěšné.

Vnitro uplatnilo do první fáze očkovací strategie požadavek na vakcinaci pro 1100 lidí. V nich mají být například někteří policisté, hasiči, ale i pracovníci odboru azylové a migrační politiky.

Hamáček rovněž oznámil, že ČR se daří udržovat přibližně dvouměsíční zásoby ochranných pomůcek pro boj s epidemií. Rozsáhlejší je podle něj zásoba v případě rukavic kvůli signálům, že by jich mohl být na trhu nedostatek. Lidi Hamáček vyzval k dodržování vládních opatření, epidemická situace podle něj není dobrá a není jiná cesta ke zlepšení než snížit prostřednictvím tvrdých omezení počet kontaktů mezi lidmi. Kabinet podle něj dělá maximum, opatření jsou podobná jako na jaře a na podzim, kdy fungovala. Více už sama vláda udělat nemůže, odpovědnost leží na lidech. Hamáček řekl, že chápe únavu a naštvání lidí, kteří by se chtěli vrátit k běžnému životu. »Epidemie to ale zatím neumožňuje,« uzavřel Hamáček.

