Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Další smutný rekord

Česká republika dosáhla dalšího smutného rekordu. V úterý se nakazilo koronavirem nejvíce lidí od začátku epidemie: 17 278. Zima bude zjevně pro celou zemi ještě velmi těžká.

Vysoké počty nově pozitivních jsou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) odrazem masivního setkávání o Vánocích. Řekl to na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška lze brzy očekávat až 19 000 nakažených denně. Změnu k lepšímu čeká Dušek nejdříve po 10. lednu, kdy se podle něho projeví opatření přijatá po Vánocích.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková vysvětlení ministra i Duškovým odhadům věří. »Vidím to podobně. Po vánočních nákupech, rodinném setkávání a silvestrovských oslavách jsem nárůst nakažených očekávala. A to navzdory uzavření společnosti. Myslím, že i predikci ředitele Duška se dá věřit, a že v půlce ledna bude lépe,« řekla Haló novinám Marková s tím, že podmínkou ovšem je, že se zcela nezhroutí morálka a disciplína společnosti. »Musíme to ještě vydržet. Musíme dodržovat pravidla. Především proto, aby nám nezkolaboval zdravotní systém. Například u nás v Královéhradeckém kraji už nemocnice bijí na poplach a povolávají dobrovolníky, studenty a vojáky. Ta válka zkrátka ještě není u konce, několik bitev nás ještě čeká,« uzavřela Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

PES je na 86 ze 100

Podíl nově zaznamenaných případů nákazy na počtu provedených testů stoupl z pondělních 37 procent na zhruba 41,5 procenta. V předchozím týdnu ale dosahoval i výrazně vyšších hodnot, v pátek přesahoval 52 procent.

Od 1. března, kdy testy prokázaly nákazu koronavirem u prvních lidí v ČR, bylo v zemi zaznamenáno zhruba 777 000 případů. Aktuálně nemocí trpí přes 126 000 lidí. V úterý mírně ubylo hospitalizovaných z pondělních 7103 na zhruba 7000. Asi tisícovka z nich je ve vážném stavu.

Od začátku epidemie zemřelo 12 436 lidí. V pondělí bylo zaznamenáno 124 úmrtí a v úterý 90, ale ministerstvo údaje o počtech zemřelých pravidelně zpětně navyšuje.

Nejvýrazněji v posledních dnech rostl počet nakažených na severovýchodě Čech. Na Trutnovsku přibylo za posledních sedm dní v přepočtu na 100 000 obyvatel přibližně 910 případů nemoci a na Rychnovsku 882. Nárůst počtu případů byl v uplynulém týdnu zaznamenán také na Opavsku a Ostravsku.

Rizikový index protiepidemického systému PES nicméně klesl z 89 na 86 bodů, a to díky novému způsobu výpočtu, který ministerstvo ohlásilo. Do hodnoty nově započítává podíl hospitalizovaných s koronavirem, u nichž se nákaza prokázala až v nemocnici, a přestalo zohledňovat relativní pozitivitu testů. Přesto už víc než na týden PES zamrzl na nejpřísnějším, pátém stupni pohotovosti označovaném jako kritický stav, při němž se nákaza šíří komunitně a kapacity nemocnic se blíží svému limitu.

Zjednodušené reprodukčního číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, se mírně snížilo z 1,28 na téměř 1,2. Podle dat ministerstva zdravotnictví se počet nových případů za posledních 14 dní v přepočtu na 100 000 obyvatel zvýšil o 41 na 1220. Za poslední dva týdny bylo mezi lidmi staršími 65 let v přepočtu na 100 000 obyvatel 1058 nově nakažených, to je o 67 víc než předchozí den.

Podle odborníků se nedá v dohledné době čekat zlepšení. Opatření v zemi odpovídají pátému stupni, kdy mimo jiné nefunguje většina obchodů a služeb, od 27. prosince. Vláda před Vánocemi uvedla, že to tak zůstane minimálně do neděle 10. ledna. Kvůli nepříznivé epidemické situaci a zhoršující se situaci v nemocnicích budou s největší pravděpodobností platit i příští týden.

Zdravotníků, kteří se aktuálně léčí s nemocí COVID-19, je zatím méně než ve druhé vlně epidemie, která vrcholila na přelomu října a listopadu. Nakažených je 6405 lidí, z nich 1306 lékařů a 2796 sester. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Celkově pracuje ve zdravotnictví téměř 270 000 lidí. Podle dat Českého statistického úřadu je v ČR 50 000 lékařů a přes 117 000 zdravotníků bez lékařského vzdělání. Od začátku pandemie se jich nakazilo novým typem koronaviru téměř 49 000.

Podle informací z nemocnic jsou právě nakažení zdravotníci největším limitem pro kapacity péče o nakažené s koronavirem. Některá menší zdravotnická zařízení v regionech už přestala přijímat nové pacienty, vypomáhají si většinou v rámci kraje.

Podle posledních dostupných dat z 2. ledna je aktuálně nakažených 1351 lékařů, vůbec nejvíc najednou jich bylo v posledním říjnovém týdnu, šlo o více než 1600 lékařů. Kumulativně se jich od začátku epidemie v březnu loňského roku nakazilo téměř 8700.

Zdravotních sester je aktuálně nakažených 2920, říjnové maximum bylo přes 4500. Od března jich onemocnělo už více než 23 200. Zdravotníci jsou první, kteří jsou postupně očkováni. Stát si od toho slibuje menší zranitelnost nemocnic a větší odolnost celého zdravotního systému i při velké vlně nemocných, která republiku v příštích dnech patrně čeká. V druhé půlce měsíce by se mělo začít s očkováním seniorů nad 80 let. Lidé ve středním věku přijdou na řadu patrně na jaře, mladší ročníky nejspíše až v létě.

(ste)