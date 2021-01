Ilustrační FOTO - Pixabay

Tvrdý režim trvá, očkování jde ztuha

Opatření proti epidemii koronaviru v ČR zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna. Rozhodla o tom vláda na mimořádném jednání. Zároveň zveřejnila první počty naočkovaných. Vakcinace bohužel vázne. Jinak ČR zlomila další rekord v počtu nakažených: 17 688 za jediný den.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) novinářům řekl, že pokud by se situace příští týden změnila, sešel by se kabinet k novému posouzení změny. Během příštího týdne by se podle Blatného měla do počtu nově nakažených příznivě promítnout opatření přijatá koncem prosince.

Současně ministr nevyloučil další zpřísnění opatření. Vládu chce v pondělí informovat o omezeních v sousedních zemích. Na dotaz, zda neuvažuje například o omezení návštěv v domácnostech, odpověděl, že bude záležet na vývoji epidemie.

K 22. lednu by měl podle rozhodnutí Sněmovny vypršet nouzový stav, vláda podle Blatného rozhodla i s ohledem na to. Za velmi pravděpodobné ministr považuje, že vláda bude muset znovu žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, protože po 22. lednu podle něj budou v zemi dál potřeba silná opatření.

Vláda také rozhodla, že většina žáků a studentů bude do 22. ledna pokračovat v distančním vzdělávání. Do škol budou moct nadále chodit jen žáci prvních a druhých tříd či děti ze speciálních a mateřských škol. Nově vláda umožní individuální konzultace na vysokých školách nebo některé zkoušky na vysokých či vyšších odborných školách.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž zveřejnilo vůbec první údaj o počtu naočkovaných. Do středečního večera bylo v ČR očkováno 19 918 lidí proti nemoci COVID-19. Očkování začalo v ČR 27. prosince.

Blatný uvedl, že zmíněných téměř 20 tisíc podaných vakcín je ze 33 tisíc dávek, které do ČR dorazily do konce roku. Za chybu Blatný považuje to, že některé nemocnice ještě nepoužily všechny dávky, které dostaly. »Je potřeba, aby se očkovalo co nejrychleji, kapacity na to při těch dávkách, které teď máme, jsou,« uvedl ministr. Za ideální považuje stav, kdy v době příchodu nové dávky vakcíny jsou použity všechny z dávky předchozí.

Podle Blatného není Česká republika v očkování mezi nejlepšími zeměmi, ale ani mezi nejhoršími. »Jsme někde mezi dvěma extrémy,« zhodnotil Blatný.

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové by měl být ministr mnohem nespokojenější. »Chyba byla, že stát nezajistil objednání očkovacích látek po vlastní ose a vše nechal pouze na Evropské unii. Vakcín je málo, všichni to vidíme. Vláda v tomto jednoznačně selhala,« je přesvědčena Marková.

Data jí dávají za pravdu. Očkováno je nyní jen asi 0,2 procenta populace a na 100 000 obyvatel asi 0,19 procenta. Mnohem více očkují státy mimo EU, například Británie či Izrael, kde je naočkováno 17,14 procenta na 100 000 obyvatel. Naopak ostatní státy EU na tom nejsou o mnoho lépe než ČR a vlády tam čelí stejné nespokojenosti a kritice. Na Slovensku je naočkováno asi 0,13 procenta na 100 000 obyvatel, v Rakousku 0,06, v Polsku 0,37 a v Německu 0,44.

První dodávka vakcín od společností Pfizer a BioNTech dorazila do ČR v sobotu 26. prosince. Šlo o symbolický počet 9750 dávek, který byl stejný pro všechny země EU. Před koncem roku ministerstvo povolilo používat z jedné lahvičky místo původně plánovaných pěti dávek až šest. Druhá dodávka vakcín obsahovala 23 400 dávek, dorazila 30. prosince. Po Novém roce dorazila další dodávka v úterý, vakcíny od společností Pfizer a BioNTech by měly přicházet každý týden. Kromě těchto dodávek má český stát objednáno také 1,9 milionu dávek asi pro 954 tisíc lidí od firmy Moderna, jejíž vakcínu ve středu doporučila k registraci v EU Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). ČR dostane v lednu 20 tisíc dávek ve dvou dodávkách.

Od pondělí se v ČR očkuje ve všech krajích, většinou zdravotníci nebo senioři v nemocnicích či domovech důchodců. Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude ČR dostávat další dodávky vakcíny.

Ministr Blatný předpokládá, že očkování asi 600 tisíc lidí z prioritních skupin, mezi které patří zdravotníci a senioři nad 80 let, by mělo být hotové nejpozději v březnu. Až po nich by měly následovat další skupiny lidí. Rezervační systém pro očkování bude pro lidi nad 80 let spuštěn 15. ledna, pro ostatní pak od 1. února.

Očkovací strategii probere v příštím týdnu vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) bod zařadil na jednání a reagoval tím na požadavek ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), která postrádá k tak významnému tématu širší debatu. Do médií však nechtěla upřesnit připomínky, které k strategii její úřad má. Zmínila ale například obavy z reakcí na vakcínu v domovech seniorů, kde se obvykle projevuje vzestupem zdravotních potíží i očkování proti chřipce.

Vláda strategii probere buď v pondělí po pravidelném jednání, nebo samostatně, jak si to přeje Maláčová.

Nezisková organizace Centrum pro modelování biologických a společenských procesů BISOP označila ve středu za hlavní nedostatek navrhovaného očkovacího postupu z dílny ministerstva zdravotnictví registraci lidí nad 80 let k očkování přes internet. Doporučuje, aby seniorům kvůli očkování zavolal praktik a aby dostali dopisy s vysvětlením. Podle centra je možné riziko úmrtí na COVID-19 v ČR snížit o dvě třetiny, pokud se podaří lidi nad 80 let a seniory z domovů rychle naočkovat.

Epidemie koronaviru v ČR bohužel dál sílí. Země druhý den po sobě zaznamenala rekordní počet nových případů, dosud nejvyšší je i aktuální počet nakažených. Testy ve středu odhalily 17 668 nakažených, to je o 310 víc, než bylo předchozí úterní maximum. S nákazou se teď v zemi potýká 132 725 lidí, při podzimní vlně jich bylo nejvíc přes 122 tisíc. V nemocnicích bylo podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví 7143 lidí s koronavirem, asi o dvě stovky méně než předchozí den, z nich 1061 je ve vážném stavu.

(ste)