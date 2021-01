Pandemie eskaluje

Každý by si měl uvědomit, co je pro nás prioritní. Jednoznačně je to život a jeho ochrana. Veškeré pokusy zpochybnit opatření nastavená odborníky a vládou jsou velmi nebezpečné. Je pro mnohé z nás v současnosti nepochopitelné jakékoli handrkování, zvláště spory politiků na celostátní úrovni, ale i uvnitř politických uskupení. Není nic marnějšího než uměle vytvářené bariéry. Je třeba si uvědomit, že většina z nás má zcela jiné starosti. Zvyšující se počty nemocných i úmrtí jsou velmi alarmující.

Nepropásněme možnost vnímat a pomáhat svému okolí, osamělost a bezmoc jsou to nejhorší, co nás může potkat v této těžké době. Soutěživost v politické sféře musí stranou, teď je na prvním místě zvládnout pandemii koronaviru. Lidé bezesporu ocení poctivou práci, o tom nelze pochybovat. Prospěchářství a líbivé pozlátko slibů nemá dnes v našem životě místo. Mnozí z nás jsou na dně svých sil a nechtějí nic jiného než život bez obav z budoucnosti.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny