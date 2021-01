Je něco shnilého ve státě, nikoli dánském

Středeční přímé vysílání z Washingtonu a zpravodajství z Atlanty (Georgie) nám ukázalo další tvář Ameriky. Tu, která se nehodí do představ našich televizí a havloidních médií. Trump a jeho příznivci ukázali, jak je to s americkou demokracií a – pokud by se těm tisícům protidemokratických (odvozeno od názvu vítězné politické strany) demonstrantů jejich záměr podařil, že bychom tu měli puč jak vystřižený z učebnic. Demonstrace ohlášená prezidentem Trumpem nebyla jen malým »bostonským čajovým dýchánkem«, ale přímo mnohatisícovým shromážděním, které si to na výzvu svého vůdce přišlo vypořádat s vítězi ve volbách a zabránit odsouhlasení jejich výsledků samotnými americkými zákonodárci. Část z nich, ozbrojená střelnými zbraněmi, dokonce pronikla do budovy Kongresu, přičemž rozbíjela vše, co jí v tom bránilo, a ohrožovala jednající zákonodárce, kteří se museli před nimi schovat. Není divu, že někdo přece jen zbraň použil a výsledkem jsou čtyři mrtví a desítky zraněných, a to i z policejních řad.

Teprve po řadě hodin poté, co nově zvolený prezident Biden požádal o klid, také prezident Trump vyzval své příznivce, aby šli domů, přičemž ovšem neopomněl zdůraznit, že »vítězná strana jim ukradla volby«, což vlastně může vyvolat další a další střetávání.

Souběžně s tím se ozbrojení stoupenci Trumpa rozhodli si to vypořádat s vedením Georgie, které odmítlo prezidentův pokus o podraz s volebními hlasy. Přitom i tady právě prohráli velmi sledované volby o dvě senátorská křesla. Policie musela dokonce představitele státu vzít pod svou ochranu a odvézt je do bezpečí. I tady se devastovalo.

Proč toto všechno? Proč se Trump doposledka snaží americké volby zpochybnit? Je to jen pro jeho osobní ješitnost? Jistě také. Ale zároveň, jak prozradily agentury, jde o veliké peníze. Trump totiž založil fond, na nějž mu jeho stoupenci mají přispět, z něhož by údajně měly být placeny soudní spory a dluhy z volební kampaně, ale ve skutečnosti jde o finanční prostředky, které budou směřovány zřejmě úplně jinam. Do soukromých fondů miliardáře Trumpa? Podle médií je v onom fondu zatím na dvě stě milionů dolarů.

Stojí za zamyšlení, co by naše média a zvláště pak Česká televize dělala, kdyby se něco podobného dělo v některé zemi, která není nakloněna Spojeným státům, tedy této vzorové demokracii. Pak by nás zaplavila informacemi, komentáři a hrůzostrašnými historkami o volebních podvodech a omezování svobody! I sankce by Evropská unie jistě přitvrdila. A tak nezbývá než konstatovat, že je »něco shnilého ve státě« - nikoli dánském.

Milan ŠPÁS