Argumentačně »silný« Landa

Vždycky platilo, že co Čech, to fotbalový či hokejový trenér od gauče. Téměř každý dokázal postavit lepší sestavu než skutečný kouč, vymyslet nejplatnější taktiku i účinně prostřídat tým. Za poslední rok se situace změnila. Teď se mnozí Češi pasovali do role virologů, epidemiologů a imunologů.

A v první řadě to aktuálně platí pro zpěváka Daniela Landu. Od doby, kdy zpíval o »bílých Čechách«, zjevně intelektuálně dospěl, a to dokonce natolik, že ví o postupu proti pandemii více než zkušení odborníci v oboru, v čele s lékaři. Coby hlavní tvář tzv. Blanického manifestu za svobodu 2020 se mu dokonce dostalo slyšení na půdě parlamentu. V hlavní roli byla přirozeně kritika vládních kroků.

Nejsem příliš velký příznivec premiéra Babiše. Soudím, že po dobře zvládnuté první vlně přišel do značné míry chaos, který nyní vyvrcholil například v nedostatku vakcín proti nemoci COVID-19. Divím se, že Babiš vybudoval tak úspěšné podnikatelské impérium, když coby předseda vlády v lecčems manažersky selhává. Ale to je jiná píseň. Landovi totiž nejde o tohle, nýbrž o údajné omezování svobody. Kroky kabinetu prý hluboce zasahují do duševního i fyzického zdraví značného počtu obyvatel. Ano, čtete správně, ohroženo je naše zdraví. Nikoli koronavirem, nýbrž tím, že proti němu vláda bojuje (a jen tak mimochodem – dělá opatření, která jsou například ve srovnání se sousedním Německem mnohem méně přísná). To je, jako byste uvedli, že člověk tím, že se nají, dělá všechno pro to, aby měl hlad.

Argument, že je potřeba místo současných opatření »soustředit se na ochranu rizikových skupin«, je jako by ho vymyslelo dítě čerstvě školou povinné. Ano, už ho použila řada »pomazaných hlav«. Naposledy třeba Tomio Okamura. To jako uděláme rezervaci a tam pošleme naráz všechny důchodce, cukrovkáře a kardiaky? Nehledě na to, že se množí smrtelné případy i mimo tyto skupiny. Přeji panu Landovi, ať se jeho blízkým viry i nadále vyhýbají, protože kdyby tomu bylo naopak, jistě by mluvil úplně jinak než tento týden v parlamentu.

Nejvíce mne však pobavila věta, že dnes tu máme tři skupiny. Jedním extrémem jsou podle Landy »svědci kovidoví«, druhým »popírači« a »zoufalá většina« je mezi nimi uprostřed. »To jsme my,« uvedl Landa. Zajímavé, asi jsem přestal být občanem ČR, protože nepatřím ani do jedné ze skupin. Nemám z koronaviru panickou hrůzu, ani ho nezlehčuji. Ale být zoufalý, že můj život je v jiných kolejích než před rokem 2020? A že si leccos musím odpustit? Co by potom měli říkat naši předkové za dvou světových válek?

Zcela mimo je Landa také s tím, když hřmí, jak »očkování musí být dobrovolné«. To je jako přesvědčovat přesvědčené. Vláda řekla »A«, a její kritik místo toho, aby propagoval »B«, ji tepe za to, že ono »A« je pravdivé.

Inu, mimořádně argumentačně »silný« je Landův postoj k současné krizi. Ti blaničtí rytíři z toho budou, až se otevře hora, pořádně zmatení…

Petr KOJZAR