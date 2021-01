Teda Putine…

Jeden otřepaný »vtip« se ptá, proč nikdy nebude ve Spojených státech revoluce? Odpovědí je: »Protože tam USA nemají velvyslanectví.« No, možná nějaké menší, stínové, si tam už udělali…

Ne, nečekám totální občanskou válku, USA má obrovské množství členů represivních složek, kteří také musejí z něčeho žít, což v tamních podmínkách není nic lehkého. To by museli »do boje« vyrazit přímo oni… Očividně se ale tak nestane a ani Trump, i když mu tato provokace dala záminku, nevyhlašuje stanné právo, což by klidně mohl. Naopak, situaci se v rámci mezí snaží uklidnit. Každopádně beztak k mnoha incidentům jistě ještě dojde, ať už předstíraným, nebo skutečným. Zaobalit do toho půjde mnoho.

Především ale tato situační komedie (pardon, omlouvám se za tuto terminologii pozůstalým) ukazuje na nebezpečí současných údajně demokratických systémů. Ono totiž oblbovat lidi jen tak frázemi, a tím je polarizovat ad extremis, má opravdu své následky. Prostě pokud si vládnoucí elity z nás chtějí udělat tupé stádo, musí počítat (nebo počítají) s tím, že se situace vyhrotí.

Když vezmeme třeba v potaz pseudovolby v USA, vyvstalo mnoho otazníků – ale teď neberu, zda jsou skutečné, či ne. Problém je v tom, že to nikdo pořádně nevysvětlil, přesněji – ani nechtěl. Opět bylo vše odbyto frázemi a silou »většiny«, které rozdělily lidi na dva tábory. To prostě nenese nic dobrého a dají se samozřejmě očekávat extrémnosti.

I u nás vidíme podobné tendence po vzoru našeho Velkého bratra, a věřte mi, od pouhé nenávisti je jen krůček k činům. I vzdělanost a snaha pohybovat se mezi extrémními názory u nás upadá, tož dejme si bacha, kam to dopracujeme. Kolikrát stačí jen krůček…

Ale víte co? Tohle jsou vlastně všechno blbosti. Hledat chyby na straně největší a nejlepší demokracie světa, a demokracie vůbec, je přeci nesmysl. On za to určitě může Putin, kdo jiný, ne? Už to někdo prohlásil? Jestli ne, dojde k tomu brzy…

Tomáš CINKA