Ilustrační FOTO - Pixabay

Novela dehonestuje učitelské povolání

Příplatky třídním učitelům se zřejmě zvýší ze současných 600 Kč na 1500 až 2300 korun měsíčně. Doporučil to sněmovní školský výbor v rámci novely zákona o pedagogických pracovnících, podle níž by mohli učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. To kritizují odbory, profesní organizace, proti jsou i komunisté.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) s navýšením souhlasil. Příplatek nebude uzákoněn, jak požadovali někteří poslanci, ale má být navýšen vládním nařízením. Ředitelé škol by měli podle Plagy na příplatky třídním učitelům využít navýšení nadtarifních složek platu, které bylo schváleno spolu s letošním čtyřprocentním nárůstem tarifních mezd. »Navýšení tarifu je doprovázeno rovněž zvýšeným nápočtem na nadtarifní složky platu na jednotlivé školy, takže to hraje s potřebou navyšovat třídnické příplatky,« řekl novinářům.

Podle člena školského výboru Iva Pojezného (KSČM) je dobré, že se zvyšují příplatky za vedení třídnictví, komunisté by ale byli rádi, kdyby se tyto částky pohybovaly v rozmezí od 2500 do 3500 korun měsíčně. Podle Pojezného je ale potřeba podívat se také na to, na čí úkor příplatky budou. Připomněl, že v letošním roce se navyšují průměrné platy učitelů o devět procent. KSČM požadovala, aby šlo co nejvíce prostředků do tarifů. Tedy tam, kde dostane každý pedagog dle odpracovaných let poměrné navýšení platu a nikdo mu tuto odměnu nemůže krátit, zdůraznil Pojezný. »Nyní je to tak, že do tarifů půjde o to méně, o kolik se navýší financování práce učitele navíc a na možné odměny dle uvážení ředitele školy. Neznamená to, že jsme proti tomu, aby mělo vedení školy finanční prostředky na odměnu úspěšnějších pedagogů, ale víme ze zkušenosti, že ne vždy tyto prostředky končí tam, kam patří. Tady se skutečně dá říci, že vlk se nažral, ale koza zůstala celá,« řekl Pojezný našemu listu.

Ivo POJEZNÝ (KSČM)

Hrozí nenapravitelné škody

Novela má především umožnit, aby na školách mohli učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Ministerstvo tak chce řešit nedostatek učitelů v některých oborech. Změnu kritizují školské odbory, některé instituce a profesní organizace. Vadí jim mimo jiné to, že odborníci z řad neučitelů by mohli působit nejen na středních školách, ale i na druhém stupni základních škol. Pokládají to za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů. Podle Jednoty českých matematiků a fyziků novela umožní učit matematiku a přírodní obory také těm, kteří z těchto oborů nematurovali.

Plaga to odmítl. Změna podle něj ředitelům škol otevře »sekundární kanál«, jak pedagogický sbor doplnit o vysokoškoláky s magisterským titulem, případně i další odborníky s nejméně pětiletou praxí v oboru například jako učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku. Pedagogickou kvalifikaci by si museli doplnit do tří let, pokud by chtěli učit i po uplynutí této lhůty.

S předlohou nesouhlasí ani komunisté. Podle Pojezného může v praxi napáchat nenapravitelné škody. »Nejen proto, že jednoznačně naruší prestiž učitelského povolání, ale hlavně se může podepsat na kvalitě výuky našich dětí. Dává na stejnou úroveň člověka, který se dostal do školy z nějaké příčiny, ale určitě ne proto, že považuje tuto profesi za své poslání, s těmi, kteří ji vidí jako svoji celoživotní roli. Tomu podřídili svá studia a pět let se na svou aprobaci připravovali,« uvedl poslanec. Tím je podle něj zpochybněn celý systém přípravy učitelů na vysokých školách. Novele také vytkl, že dává pravomoc řediteli školy uznat neodborníkovi, i když absolventovi magisterského studia, plnou kvalifikaci učitele. »Mám trošičku dojem, že se druhotně řeší problém nedostatečného finančního ohodnocení učitelů,« dodal s tím, že právě to byl důvod, proč absolventi vysokých škol nenastupovali do praxe a hledali jiná lukrativnější povolání. To se však podle něj mění k lepšímu a v současné době není třeba ustupovat od požadavku na vysokou kvalitu učitelů. »Navíc zřizovatelé škol, aby získali kvalifikované odborníky, by se mohli vrátit k tomu, co bylo dříve zcela běžné a osvědčené, dnes však chybí. Jsou to učitelské byty. Ty se však nikde nestaví. Návrh zákona osobně vidím jako jasnou dehonestaci učitelského povolání,« konstatoval Pojezný.

Podle platného zákona mohou učit jen lidé s pedagogickým vzděláním. Nepedagogové s praxí proto museli školy před několika lety opustit. Výjimkou jsou případy, kdy se řediteli nedaří sehnat kvalifikovaného učitele. V takové situaci může ředitel i nyní dočasně zaměstnat člověka, který učitelské vzdělání nemá.

(jad)