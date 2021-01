Provizorní nemocnice pro až tři stovky lidí v pavilonu G2 brněnského výstaviště FOTO - Václav ŽALUD

Očkovací centrum v Brně do zátěžového testu

Záložní tzv. polní nemocnice v pavilonu G2 brněnského výstaviště bude od 1. února očkovacím centrem proti COVID-19 pro veřejnost. Zatím od příštího týdne podstoupí zátěžový zkušební provoz, při kterém si organizátoři prakticky ověří, kdy a kolik lidských a materiálních zdrojů budou potřebovat k ostrému nasazení do plynulého hromadného očkování veřejnosti.

Po Vánocích dostalo v Jihomoravském kraji první vakcínu v nemocnicích několik tisíc osob, zejména zdravotníků, a část klientů v domovech pro seniory. Další várka vakcín dorazila místo avizovaného 7. ledna o pár dnů dříve, proto se s ní v kraji už pracuje.

Očkovací centrum v polní nemocnici na brněnském výstavišti chce od příštího týdne aplikovat vakcínu části jihomoravských hasičů a policistů, kteří pomáhají v nemocnicích při práci s COVID-19 pozitivními pacienty. Jde o sanitáře, řidiče sanitek, o obsluhy odběrových míst atp. To proto, aby sami neonemocněli nebo nákazu nepřenášeli na další lidi. Tato vakcinace v menším rozsahu bude zatěžkávací zkouškou pro příští ostrý provoz ve velkém. Od příštího týdne chtějí organizátoři na výstavišti zkoušet, jak bude fungovat infrastruktura, jak masivní zdravotnický provoz zvládne týlová a zásobovací logistika. Pokusí se vše dělat co nejblíž realitě, která nastane v únoru. Zdravotníci si vyzkoušejí, kolik bude potřeba lékařů, sester, sanitářů a dalšího personálu i materiálu pro pozdější očkování, aby tým v plném nasazení byl schopen plynule pracovat a neřešil žádný velký zádrhel.

Očkování veřejnosti od 1. února bude záležet na personálních možnostech zdravotníků, na očkovací strategii státu a též na tom, kdy dorazí na jižní Moravu další vakcíny a kolik jich bude. Polní nemocnice v Brně zatím plánuje, že vše potřebné bude mít k uvedenému datu zahájení ostrého provozu ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Jihomoravským krajem nachystáno. Její personál k tomu ale potřebuje od státu dostatek očkovacích vakcín a jasné rozhodnutí o tom, které osoby je možné očkovat. Z tzv. ohrožené skupiny lidí například lidé starší 80 let věku by se mohli přihlašovat do pořadníku na očkování od 15. ledna, ostatní od 15. února.

