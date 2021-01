Vakcína Sputnik V. FOTO - Wikimedia commons

V Srbsku očkují Sputnikem

Srbsko ve středu zahájilo očkování ruskou vakcínou Sputnik V, informovala místní média. Balkánská země přitom již od prosince očkuje americko-německou vakcínou firem Pfizer a BioNTech a očekává se, že v nejbližších týdnech schválí i očkovací látku z Číny. Zkrátka ideální vyvážený přístup i pro české představitele.

Do konce týdne chtějí podle ČTK srbské úřady lidem podat 2400 dávek ruské vakcíny proti COVID-19. Agentura Tanjug s odvoláním na srbskou vládu uvedla, že do konce měsíce by do Srbska měly dorazit další dva miliony dávek.

Mezi prvními očkovanými ruskou vakcínou byli proruští politici, předseda parlamentu Ivica Dačič a ministr vnitra Aleksandar Vulin.

»Musím říct, že jsem rád, že jsem dostal právě ruskou vakcínu, protože důvěřuji ruskému lékařství,« řekl Vulin podle televize N1 poté, co se nechal veřejně naočkovat.

Moskva schválila použití vakcíny na svém území už vloni v srpnu. Kromě Ruska jsou Srbsko spolu s Běloruskem jediné země v Evropě, které tímto preparátem začaly očkovat, uvedla stanice RFE/RL. V Evropské unii ruská vakcína povolení bohužel nemá a zatím ji nedoporučuje ani Světová zdravotnická organizace (WHO).

(rom)